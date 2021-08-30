البيت الأبيض: إجلاء 6000 أمريكي من أفغانستان حتى الآن‎‎

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الإثنين؛ إن الولايات المتحدة ”أجلت نحو 6000 أمريكي من أفغانستان حتى الآن“.

وقالت ساكي، إن إدارة بايدن ”لا تزال تحاول تحديد عدد الأمريكيين الذين بقوا في البلاد ويريدون المغادرة قبل أن يحل الموعد النهائي لسحب القوات الأمريكية غدا الثلاثاء“. وأضافت أنها تعتقد ”أن العدد صغير“.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أقر في وقت سابق بأن عملية إجلاء الأمريكيين من أفغانستان تحيط بها مخاطر كثيرة.

ووعد بايدن بإعادة جميع الأمريكيين إلى الوطن، إلى جانب عشرات الآلاف من المواطنين الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية.

وقال الرئيس إن الجيش الأمريكي سيقدم ”الالتزام نفسه“ للحلفاء الأفغان الذين يأملون في المغادرة، قبل أن يوضح أن إجلاء المواطنين الأمريكيين هو ”الأولوية“.

وكانت الولايات المتحدة قد قررت استخدام طائرات مدنية تجارية في عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن 18 طائرة ستشارك في نقل من غادروا أفغانستان بالفعل إلى مناطق آمنة.

واحتشد آلاف الأفغان حول مطار كابل الدولي على أمل الفرار من البلد، بعد أن سيطرت حركة طالبان على أفغانستان في 15 آب/أغسطس الجاري.

وسادت حالة من الفوضى والارتباك في مطار كابل، مع استمرار توافد حشود كبيرة على بوابات المطار، أملا في مغادرة أفغانستان مع اقتراب الموعد النهائي لإنهاء عملية الإجلاء.

وقال الجنرال الأمريكي ويليام تيلور، في مؤتمر صحفي عقد في البنتاغون، ”إن نحو عشرة آلاف شخص ينتظرون حاليا إجلاءهم بالطائرات الأمريكية“.

ويجد العديد من الأفغان صعوبة متزايدة في الدخول إلى المطار، حتى من لديهم تصاريح سفر إلى الخارج.