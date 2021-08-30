إستونيا ترفض منح دبلوماسي روسي تأشيرة دخول ردا على طرد أحد دبلوماسييها

قالت وزارة الخارجية في إستونيا، اليوم الإثنين، في بيان: إنها ”رفضت منح دبلوماسي روسي تأشيرة دخول؛ ردا على طرد دبلوماسي إستوني من روسيا، في أوائل أغسطس/ آب“.

وقال البيان: إن ”روسيا طردت هذا الدبلوماسي بعد أن طردت إستونيا دبلوماسيا روسيا“.

وتم طرد الدبلوماسي الروسي ردا على قيام روسيا بإبعاد القنصل الإستوني مارت لاتي، الذي اتهمته موسكو بالتجسس، في السابع من يوليو/ تموز.

وقالت إستونيا: إن ”الاتهام زائف“.

ومضى البيان الإستوني قائلا: ”في هذه الحالة، تتمنى وزارة الخارجية إنهاء هذا الوضع، وتأمل في أن يمتنع الاتحاد الروسي عن أي تصعيد آخر للموقف“.