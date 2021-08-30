تقرير: الرئيس الجديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية لا علاقة له بالمجال النووي

ذكر تقرير لموقع إيراني معارض، اليوم الإثنين، أن محمد إسلامي الذي عينه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مساعدا له، ورئيسا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ”لا يمتلك سجلا في المجال النووي“.

وذكرت الرئاسة الإيرانية، الأحد، أن رئيسي عيّن وزير الطرق والتنمية العمرانية في الحكومة السابقة، محمد إسلامي، مساعدا له، ورئيسا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بدلاً من علي أكبر صالحي.

وقال موقع ”فردا“ الإيراني المعارض، إن ”البوابة الإلكترونية للحكومة أكدت أن سيرة إسلامي، ليس لها علاقة بالمجال النووي، لكنه نشط في مجال الصناعة الدفاعية لسنوات عديدة“.

وولد إسلامي في محافظة أصفهان العام 1956، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة ولاية أوهايو العام 1981، ودرجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ديترويت الأمريكية العام 1979.

وفي 20 من تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2018، عين الرئيس السابق حسن روحاني، محمد إسلامي بمنصب وزير الطرق والتنمية العمرانية بدلا من الوزير المستقيل عباس آخوندي.

ويخلف إسلامي، علي أكبر صالحي الذي تولى منصب رئاسة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية منذ العام 2013، وهو خريج الجامعة الأمريكية في بيروت ومعهد ماساتشوستس للفيزياء النووية والهندسة النووية.

وقبل صالحي، كان يرأس المنظمة النووية الإيرانية فريدون عباسي، الحاصل على دكتوراه في الفيزياء النووية.

ومنذ إنشاء منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في العام 1974، تم إسناد رئاسة هذه المنظمة إلى أفراد لديهم دراسات في الفيزياء النووية أو المجالات ذات الصلة، لكن في الخلفية التعليمية لمحمد إسلامي، لا توجد خلفية تعليمية ذات صلة.

وغرد الرئيس السابق للمنظمة، فريدون عباسي، عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ بعد تعيين محمد إسلامي رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية، بالقول: ”إنه التنفيذ الصحيح للإستراتيجيات الأساسية للنظام“.

ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، هي الهيئة الرسمية المسؤولة عن تنفيذ اللوائح وتشغيل منشآت الطاقة النووية في إيران.

ولم توضح السلطات الإيرانية، سبب تعيين محمد إسلامي في منصب رئاسة منظمة الطاقة الذرية، في حين أن خلفيته لا علاقة لها بمنظمة الطاقة الذرية.

وتسلم محمد إسلامي العديد من المناصب الحكومية في إيران، منها حاكم محافظة مازندران شمال إيران، وعضو المجلس الأعلى للطيران في البلاد منذ العام 2014 وحتى الآن، كما تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الصناعات الفضائية وغيرها، لكن كل هذه المناصب لا علاقة لها بالقضايا النووية.