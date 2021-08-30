"الصحة العالمية" تفتح جسرا جويا لنقل أدوية وإمدادات طبية لأفغانستان

قالت منظمة الصحة العالمية، إن طائرة تحمل أدوية وإمدادات طبية من المنظمة، هبطت في أفغانستان، اليوم الإثنين، وهي أول شحنة تصل البلاد منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم.

وذكر أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة شرق المتوسط في بيان، أنه ”بعد أيام من العمل المتواصل لإيجاد حل، يسعدني للغاية القول، إننا تمكنا الآن جزئيا من إعادة ملء مخزونات المنشآت الطبية في أفغانستان، وضمان أن تستمر الخدمات الصحية المدعومة من منظمة الصحة العالمية في العمل، في الوقت الراهن“.

وكانت المنظمة قد حذرت يوم الجمعة الماضي، من أن الإمدادات الطبية ستنفد خلال أيام في أفغانستان، وأعلنت عن أملها في إقامة جسر جوي إلى مدينة مزار شريف الشمالية، بمساعدة السلطات الباكستانية.

وقالت المنظمة، إن إمدادات تزن 12.5 طن وصلت اليوم الإثنين، وهي تكفي لتغطية الاحتياجات الطبية الأساسية لأكثر من 200 ألف شخص، وإجراء 3500 عملية جراحية، وعلاج 6500 مريض بالصدمة.

وتابعت، أن الإمدادات ستوزع على 40 منشأة طبية في 29 إقليما في أرجاء أفغانستان.

وأقلعت الطائرة التي وفرتها حكومة باكستان من دبي وهبطت في مطار مزار شريف، وهي الأولى من ثلاث رحلات طيران من المقرر أن تسيرها الخطوط الجوية الباكستانية، لسد النقص في الأدوية والإمدادات الطبية في أفغانستان بشكل عاجل.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أطلقت مناشدة عاجلة الخميس الماضي، بجمع 24 مليون دولار للمساعدة في دعم أكثر من خمسة ملايين نازح في أفغانستان يعيشون في ظروف ”شديدة الخطورة“.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في أفغانستان، ستيوارت سيمبسون، في بيان ”أنشطتنا الإنسانية مستمرة حيثما أمكن، وفقا لسهولة الوصول والوضع الأمني، عمليات النزوح واسعة النطاق بسبب الصراع والجفاف والتي فاقمتها جائحة كورونا تزيد حدة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، ما ينتج عنه احتياجات إنسانية ومتطلبات حماية ضخمة في البلاد“.

وأضاف البيان، أن ”الأولويات تشمل توفير المأوى والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية لنحو 5.5 مليون نازح في أفغانستان، منهم أكثر من 550 ألفا نزحوا خلال 2021، وفر نحو نصفهم من منازلهم منذ يوليو“.

وذكرت المنظمة، أن نحو نصف عدد سكان أفغانستان البالغ 40 مليون نسمة كانوا في حاجة لمساعدات إنسانية بالفعل في بداية هذا العام منهم عشرة ملايين طفل، وأن من المتوقع أن تزيد هذه الاحتياجات.