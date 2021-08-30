أمريكا تعتقل متعاونة مع داعش لعدم مثولها أمام محكمة

قال ممثلو ادعاء أمريكيون، إن السلطات ألقت القبض على امرأة من بروكلين، لعدم مثولها أمام محكمة خوفا من إعادتها إلى السجن مرة أخرى، بينما تنتظر حكما جديدا بسبب دعمها لتنظيم داعش.

وأضاف ممثلو الادعاء في رسالة أمس الأحد، أن ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي)، اعتقلوا سينميا أميرة سيزار في ولاية نيو مكسيكو، بعد ظهر يوم الجمعة، في حملة بحث على مستوى البلاد.

وقال ممثلو الادعاء، إن سيزار استخدمت اسم ”أم نوتيلا“ أثناء عملها على تجنيد عناصر لصالح تنظيم داعش.

وغابت سيزار (26 عاما) عن المثول المقرر أمام محكمة اتحادية في بروكلين في 25 أغسطس/ آب، وذلك بعد أسبوع واحد من إلغاء محكمة استئناف في مانهاتن حكما بسجنها 4 سنوات وصفته بأنه ”مخفف بشكل صادم“، وأمرت بإعادة الحكم عليها.

وخرجت سيزار من السجن في يوليو/ تموز 2020، بعد الأخذ في الاعتبار مدة قضتها في السجن قبل إدانتها.