روسيا ترحب بمقترح فرنسي لإقامة منطقة آمنة في كابول‎

رحب الكرملين، اليوم الإثنين، باقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إقامة منطقة آمنة في العاصمة الأفغانية من أجل مواصلة العمليات الإنسانية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريحه اليومي للصحفيين عبر الهاتف ”بالطبع، يجب مناقشة هذا الاقتراح“.

وأضاف ”من المهم جدا بحث كل سبل إقامة مثل تلك المنطقة، مثل هذا النظام، لكن يجب أولا فهم موقف طالبان بشأن هذه الفكرة“، بحسب وكالة ”فرنس برس“.

وكان الرئيس الفرنسي، قال في مقابلة مع صحيفة ”لو جورنال دو ديمانش“ إن فرنسا وبريطانيا ستدعوان في الأمم المتحدة الإثنين، إلى العمل من أجل إقامة منطقة آمنة“ في كابول.

وتجتمع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي: فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وروسيا، والصين، اليوم الإثنين، لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وقال ماكرون إن ”هذا بمنتهى الأهمية سيوفر إطارًا للأمم المتحدة للعمل في حالة طوارئ“.

وأشار إلى أن منطقة آمنة كهذه ستتيح قبل كل شيء للمجتمع الدولي ”مواصلة الضغط على طالبان“، التي باتت موجودة في السلطة بأفغانستان.

وأكد ماكرون أن باريس ولندن ستنتهزان الفرصة لتقديم مشروع قرار ”يهدف إلى تحديد منطقة آمنة تحت سيطرة الأمم المتحدة، ستتيح مواصلة العمليات الإنسانية“.

وتشارف عمليات إجلاء الأفغان الذين يريدون الفرار من نظام طالبان، والتي بدأت قبل أسبوعين مع سيطرة طالبان على كابول، على نهايتها في المطار مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس/ آب لانسحاب الجنود الأمريكيين.

واعتمدت السلطات الروسية التي قامت بإجلاء مئات الأشخاص، موقفا تصالحيا حيال طالبان، واعترفت بانتصارها مع دعوتها في الوقت نفسه إلى ”حوار وطني“ من أجل تشكيل حكومة تمثيلية.

وتعبر روسيا عن قلقها حيال أمن الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى المتاخمة لأفغانستان.

وتخشى موسكو بشكل خاص، تدفقا للاجئين يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة في حال وصل بينهم متطرفون، أو تزايد تجارة الأفيون والهيروين.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الإثنين، في مناشدة من أجل تقديم المزيد من الدعم للعمليات في أفغانستان، إن ”أزمة كبرى في بدايتها“ هناك تحدق بالبلاد وبسكانها البالغ عددهم 39 مليون نسمة، بينما من المتوقع أن تتوقف عمليات الإجلاء من كابول خلال اليومين المقبلين، وفقا لوكالة رويترز.

من جانب آخر اعتبر بيسكوف، أن فكرة شطب طالبان عن لائحة المنظمات الإرهابية أمر ”سابق لأوانه“.

وأضاف ”من الضروري معرفة ما ستكون عليه الإجراءات الأولى للحكومة التي ستشكل“.