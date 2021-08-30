داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي على مطار كابول

أعلن تنظيم داعش اليوم الإثنين، عبر موقع ”ناشر نيوز“ التابع للتنظيم على تليغرام، مسؤوليته عن هجوم صاروخي على مطار كابول.

وقال التنظيم: ”بفضل الله تعالى، استهدف جنود الخلافة مطار كابول الدولي، بستة صواريخ كاتيوشا، وكانت الإصابات محققة“.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي إن ”أنظمة دفاعية اعترضت ما يصل إلى 5 صواريخ، أطلقت صوب مطار كابول في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين“.‎

وفي وقت سابق أدان متحدث باسم حركة طالبان شن الولايات المتحدة الأمريكية هجوما في كابول، دون إبلاغ الحركة أولا.

وقال المتحدث في مقابلة مع تلفزيون الصين الحكومي، يوم الإثنين، إنه ”لا يجوز قانونا أن تشن الولايات المتحدة هجمات في دول أخرى متى شاءت“.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا الأحد إن قوات الولايات المتحدة نفذت ضربة عسكرية في كابول، مستهدفة سيارة يشتبه بأنها ملغومة وفي طريقها لتنفيذ هجوم على المطار.

وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن ”الضربة استهدفت مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم داعش (ولاية خراسان)“.

وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن حديثهم عن الضربة يستند إلى ”معلومات أولية قد تتغير“، بحسب ”رويترز“.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن انفجارا وقع بالقرب من مطار كابول، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية دخانا أسود يتصاعد في السماء.

وهذه ليست الضربة الأولى التي تشنها أمريكا في أفغانستان منذ وقوع الهجوم الانتحاري في مطار كابول، الذي أسفر عن مقتل وجرح جنود أمريكيين.

وأعلن الجيش الأمريكي، السبت، أنه نفذ عملية عسكرية في إقليم نانغار شرق أفغانستان، استهدفت قياديا بتنظيم داعش.

وأوضح الجيش في بيان، أن ”العملية العسكرية تم تنفيذها بطائرة مسيرة، فيما تدل المؤشرات الأولية على أننا قتلنا الهدف“.

وذكر مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه، أن الضربة استهدفت عضوا في تنظيم داعش يخطط لشن هجمات.