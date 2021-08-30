أمريكا: تقرير نووي بشأن كوريا الشمالية يظهر حاجة ملحة للحوار مع بيونغيانغ

رأى مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الإثنين، أن تقريرا لإحدى هيئات المراقبة التابعة للأمم المتحدة عن أن كوريا الشمالية أعادت على ما يبدو تشغيل مفاعل نووي، يعكس حاجة ملحة إلى الحوار، وأن الولايات المتحدة تسعى إلى التعامل مع هذه المسألة مع بيونغيانغ.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في تقريرها الصادر، الجمعة، عن أن ”مؤشرات على التشغيل في المفاعل البالغة قدرته خمسة ميجاوات، الذي يُعتبر قادرا على إنتاج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة، هي الأولى التي يتم رصدها منذ أواخر 2018“.

وجاء تقرير الوكالة في أعقاب زيارة استغرقت أربعة أيام لكوريا الجنوبية، قام بها المبعوث الخاص للرئيس جو بايدن لكوريا الشمالية سونغ كيم.

وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، إن ”هذا التقرير يؤكد الحاجة الملحة للحوار والدبلوماسية حتى نتمكن من إتمام نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل“.

وأضاف: ”نواصل السعي للحوار مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حتى نتمكن من مناقشة ما ورد عن هذا النشاط وكل القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي“، موضحا أن ”الولايات المتحدة تنسق بشكل وثيق مع حلفائها وشركائها بشأن التطورات في كوريا الشمالية“.