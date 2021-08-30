تقرير: مستقبل مجهول ينتظر الأفغان الفارين من حكم طالبان

رأت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، أن عشرات الآلاف من المواطنين الأفغان الذين فروا من حكم حركة طالبان، يواجهون مستقبلا مجهولا.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، يوم الإثنين: ”منذ سيطرة طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان، بدا نزوح المواطنين الأفغان وكأنه فيضان مفاجئ يغمر القواعد العسكرية الأمريكية في الخارج، وخاصة في قطر“.

وأضاف التقرير: ”وصل عشرات الآلاف من اللاجئين إلى قاعدة العديد في قطر، بعد إجلائهم من مطار كابول الدولي، كي يتم فحصهم بواسطة السلطات الأمريكية، وهي العملية المستمرة منذ أسبوعين حتى الآن“.

وتابع: ”ولكن مع تراجع عمليات الإجلاء من أفغانستان، فإن التركيز تحول إلى هؤلاء الذين كانوا جزءا من النزوح الجماعي الهائل المفاجئ وغير المتوقع“.

وأردفت الصحيفة قائلة: ”خلال أسبوعين فقط، ساعد 5 آلاف جندي أمريكي في كابول في عمليات إجلاء حوالي 114 ألف شخص من مطار كابول، وذلك في عملية فوضوية شابها العنف في كثير من مراحلها، خاصة مع الوتيرة المذهلة التي اجتاحت بها طالبان الدولة مع سقوط الحكومة الأفغانية“.

وأوضحت: ”بعد دخول مقاتلي طالبان للعاصمة كابول، فإن المواطنين اليائسين تدفقوا بأعداد هائلة على مطار حامد كرزاي الدولي، حيث تسلقوا على متن طائرات الإجلاء، ومع هبوط الطائرات في قطر، التي لعبت دورا بارزا في جهود إجلاء الأفغان، شرع بعضهم بالبكاء بعد النزول من الطائرة، اعتقادا منهم بأنهم وصلوا إلى الولايات المتحدة“.

وقالت: ”لكن هذا الأمل تلاشى، بعد أن تم نقلهم إلى مركز للاجئين، يديره الجيش الأمريكي في حظيرة طائرات كبيرة، وهي أول مرحلة للرحلة الطويلة والمضنية نحو إعادة توطينهم في نهاية المطاف داخل الولايات المتحدة“.

أزمات قانونية ولوجستية

وأشارت ”نيويورك تايمز“، إلى أن ”الزيادة الكبيرة في عدد الذين تم إجلاؤهم بالفعل، ينذر بخلق العديد من الأزمات القانونية والبيروقراطية واللوجستية، لأنه قد لا يكون العديد من الأفغان الذين صعدوا على متن الرحلات الجوية مؤهلين لإعادة التوطين في الولايات المتحدة“.

ونقلت عن زهرة، وهي مواطنة أفغانية تبلغ من العمر 28 عاما، وتم إجلاؤها من كابول إلى الدوحة الأسبوع الماضي، قولها: ”أشعر أنني في حالة مضطربة للغاية عندما أفكر في أسرتي ووضعهم حاليا في أفغانستان، وإذا رحلنا إلى أمريكا، فإننا لا نعلم ماذا سيحدث لنا هناك، وهل سنكون في مكان جيد للحياة، وهل سيكون الوضع أفضل بالنسبة لنا؟“.

وقالت الصحيفة إنه ”منذ وصول زهرة إلى قطر، فإنها تكرر ما سمعته من مقاتلي طالبان قبل رحيلها عن كابول، حيث قالوا لها إنهم لن يسمحوا لها بالعودة مرة أخرى إذا قررت الرحيل“.

من جانبه، قال ميرويس البالغ من العمر 31 عاما، والمقيم في القاعدة الأمريكية الجوية في الدوحة حاليا، وسبق له العمل مع القوات الأمريكية كمترجم، إنه ظل مختبئا بعد دخول طالبان إلى كابول، وقرر بعد ذلك الهروب، بعد بدء مقاتلي طالبان في البحث عنه، وذهابهم إلى منزل والدته.

وتابع قائلا: ”بقائي في أفغانستان كان يعني موتي المؤكد على يد طالبان، ولكنني الآن أواجه موقفا مجهولا، ولا أعلم ما إذا كنت أستطيع الرحيل إلى الولايات المتحدة، لأنني لا أملك أوراقا أو جواز سفر، ولا أعلم ماذا سيحدث، أو كيف سأتمكن من مساعدة عائلتي“.