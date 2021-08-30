استطلاع رأي: تراجع حاد في شعبية بايدن بعد انفجار مطار كابول

أظهر استطلاع رأي، أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعت إلى حد كبير بعد انفجار مطار كابول الخميس الماضي، والذي أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وإصابة نحو 160 أفغانيا.

وخلص الاستطلاع الذي أجرته شبكة ”أ بي سي نيوز“ ومؤسسة ”إبسوس“ لاستطلاعات الرأي، يومي الـ27 و الـ28 من الشهر الجاري، إلى أن ”38% فقط من الأمريكيين يؤيدون الطريقة التي يتعامل بها بايدن مع الوضع في أفغانستان بحسب مجلة نيوزويك التي نشرت نتيجة الاستطلاع الأحد“.

وأوضح أن ”84% من الأمريكيين يعتقدون أن القوات الأمريكية يجب أن تبقى في أفغانستان حتى يتم إجلاء جميع الأمريكيين بغض النظر عن المهلة النهائية، إضافة إلى ذلك، رأى 71% من المستطلعين أن القوات الأمريكية يجب أن تبقى حتى يتم إجلاء جميع الحلفاء الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة“.

وأفاد بأن ”غالبية الجمهوريين والديمقراطيين قالوا إن القوات الأمريكية يجب أن تغادر أفغانستان بعد إجلاء جميع الأمريكيين والحلفاء الأفغان، في حين يعتقد 87% من الجمهوريين و 86% من الديمقراطيين أنه لا ينبغي أن تغادر القوات حتى يتم إجلاء جميع الأمريكيين بينما يرى 77% من الجمهوريين و 72% من الديمقراطيين أن القوات يجب أن تبقى حتى يتم إجلاء المساعدين الأفغان أيضا“.

بينما يعتقد 56% من الأمريكيين، أن الوجود العسكري الأمريكي على الأرض في أفغانستان لن يؤثر على مدى أمان أمريكا من الإرهاب، فيما يشعر 36% أن البلاد ستكون أكثر عرضة للخطر.

وحسب الاستطلاع، فإنه ”من المرجح أن يشعر الجمهوريون بأن أمريكا ستكون أقل حماية ضد الإرهاب إذ يعتقد 59% أن هذا سيحدث إذا انسحبت القوات الأمريكية من أفغانستان، مقارنة بـ 21% فقط من الديمقراطيين الذين يعتقدون بذلك“.