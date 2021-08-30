المرة الثالثة في شهر.. تدريبات عسكرية روسية قرب الحدود الأفغانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إن نحو 500 من قوات المشاة الآلية الروسية، يجرون تدريبات في جبال طاجيكستان، وسط حالة عدم الاستقرار في أفغانستان المجاورة.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن قيادة المنطقة العسكرية المركزية قولها، إن جميع الجنود المشاركين في التدريبات جاؤوا من القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان، وفقًا لرويترز.

والمجموعة الحالية من التدريبات، هي الثالثة التي تجريها موسكو بالقرب من الحدود الأفغانية هذا الشهر.

وفي الشهر المقبل، ستجري كتلة أمنية بقيادة روسيا، تدريبات أخرى في قرغيزستان، التي تستضيف قاعدة جوية عسكرية روسية.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم السبت، إن موسكو ستعمل بشكل أوثق مع الأعضاء معها في تحالف أمني، تشكَّل فيما بعد الاتحاد السوفيتي، بعد أن أثار انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مخاطر أمنية في المنطقة.

وأضاف شويغو، أن موسكو كثفت اتصالاتها داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف تقوده موسكو، ويضم 6 دول سوفيتية سابقة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن شويغو قوله: ”نحن على اتصال وثيق بأعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن أفغانستان ولهذا السبب يجب تعزيز تفاعلنا داخل المنظمة“.

وأضاف: ”إن خطر عبور المسلحين الأفغان إلى الدول المجاورة، زاد بعد استيلاء طالبان السريع على البلاد هذا الشهر، مع انسحاب القوات الأمريكية“، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

وتابع وزير الدفاع قائلًا: ”إن تهريب المخدرات مصدر قلق آخر“.

وكانت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، قد نقلت عن منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا، قولها يوم الجمعة، إن التحالف سيجري تدريبات عسكرية من سبتمبر/ أيلول إلى أكتوبر/ تشرين الأول، يشارك فيها عدة آلاف من القوات.

وأضافت الوكالة الروسية، أن التدريبات ستجرى في قرغيزستان وطاجيكستان.

وأثار انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، مخاوف أمنية في موسكو التي ترى منطقة آسيا الوسطى، جزءًا من جبهتها الدفاعية الجنوبية، وتخشى من انتشار تيارات الإسلام المتطرفة.

وتسبب خروج الولايات المتحدة من أفغانستان، بقلق أمني لموسكو التي ترى آسيا الوسطى السوفيتية السابقة، جزءًا من جناحها الدفاعي الجنوبي، وتخشى انتشار ما تسميه التشدد الإسلامي.