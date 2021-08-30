طالبان تندد بضربة أمريكية في كابول

أدان متحدث باسم حركة طالبان شن الولايات المتحدة الأمريكية هجوما في كابول، الأحد، دون إبلاغ الحركة أولا.

وقال المتحدث في مقابلة مع تلفزيون الصين الحكومي، يوم الاثنين، إنه ”لا يجوز قانونا أن تشن الولايات المتحدة هجمات في دول أخرى متى شاءت“.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا الأحد إن قوات الولايات المتحدة نفذت ضربة عسكرية في كابول، مستهدفة سيارة يشتبه بأنها ملغومة وفي طريقها لتنفيذ هجوم على المطار.

وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن ”الضربة استهدفت مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم داعش (ولاية خراسان)“.

وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن حديثهم عن الضربة يستند إلى ”معلومات أولية قد تتغير“، بحسب ”رويترز“.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن انفجارا وقع بالقرب من مطار كابول، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية دخانا أسود يتصاعد في السماء.

وهذه ليست الضربة الأولى التي تشنها أمريكا في أفغانستان منذ وقوع الهجوم الانتحاري في مطار كابول، الذي أسفر عن مقتل وجرح جنود أمريكيين.

وأعلن الجيش الأمريكي، السبت، أنه نفذ عملية عسكرية في إقليم نانغار شرق أفغانستان، استهدفت قياديا بتنظيم داعش.

وأوضح الجيش في بيان، أن ”العملية العسكرية تم تنفيذها بطائرة مسيرة، فيما تدل المؤشرات الأولية على أننا قتلنا الهدف“.

وذكر مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه، أن الضربة استهدفت عضوا في تنظيم داعش يخطط لشن هجمات.

وتعهد الرئيس جو بايدن باستهداف تنظيم داعش في أفغانستان، ردا على الهجوم الانتحاري بمطار كابول.

واستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد، في قاعدة ”ديلاوير“ العسكرية، رفات العسكريين الأمريكيين الـ13 الذين قتلوا في الهجوم الانتحاري بكابول، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي قد حذر، السبت، من هجوم ”محتمل جدا“ على مطار كابول، في الساعات المقبلة.

وقال: ”قادتنا أبلغوني بهجوم محتمل جدا خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة“.

وتوعد بالقول: ”سنواصل مطاردة أي شخص ضالع في هذا الاعتداء المشين (الهجوم الانتحاري)، وسنجعلهم يدفعون الثمن“.