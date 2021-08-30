أفغان فارون من طالبان يتجمعون أمام السفارة الألمانية بطهران طلبا للجوء (فيديو)

تجمع عدد كبير من اللاجئين الأفغان، أمس الأحد، أمام السفارة الألمانية في طهران، بهدف الحصول على اللجوء.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، ”تجمع منذ الصباح عدد من اللاجئين الأفغان الذين قدِموا إلى إيران بعد سيطرة طالبان على البلاد، أمام السفارة الألمانية في طهران وطالبوا بمعالجة مسائل اللجوء الخاصة بهم في هذا البلد“.

وأشارت الوكالة إلى أن ”تجمع اللاجئين الأفغان أمام السفارة الألمانية في طهران، جاء بعدما تناقلت منصات التواصل الاجتماعي بأن السفارة الألمانية بدأت بإصدار تأشيرات لطالبي اللجوء الأفغان، لكن لم يوضح أحد من المسؤولين في السفارة الألمانية بطهران تفاصيل ذلك“.

جمعیت انبوهی از مهاجران افغانستانی در اطراف سفارت آلمان؛ تهران#گزارشگرمنوتو

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كما رصدت الوكالة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، الأوضاع أمام السفارة الألمانية في طهران، قائلة إن ”عددا من الأفغان لا يزالون أمام هذه السفارة في طهران ويجلسون على أحد مدارج البنك الوطني الإيراني الذي يقع أمام هذه السفارة حتى منتصف الليل، وينتظرون شروق الشمس وبداية الدوام الرسمي“.

ازدحام شبانه #مهاجران افغان روی پله‌های بانک ملی در تهران مهاجران افغان که امروز به سفارت #آلمان برای پناهندگی مراجعه کرده بودند، همچنان مقابل این سفارت در تهران حضور دارند و در نیمه شب روی پله‌های بانک ملی در مقابل این سفارت به انتظار طلوع خورشید و شروع ساعت اداری نشسته‌اند pic.twitter.com/U7RhmwKS8S — خبرآنلاين (@khabaronlinee) August 29, 2021

ويتوجه الأفغان إلى إيران بسبب قربها، كما توجد جالية أفغانية كبيرة في المدن الإيرانية من بينها: طهران، وقم، ومشهد، وشيراز.

وفي الوقت الذي أغلقت فيه السلطات الإيرانية حدودها أمام الأفغان الهاربين، يدخل بعضهم البلاد عن طريق السبل غير القانونية.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن وزير اللاجئين في الحكومة الأفغانية السابقة، نور الرحمن أخلاقي، أن هناك 6.5 مليون لاجئ أفغاني في الخارج، منهم 2.5 مليون في إيران.

واللاجئون الأفغان في إيران من المناهضين لحركة طالبان، إذ تظاهروا في الـ15 من آب/ أغسطس الجاري بالعاصمة طهران وقم، وهتف المحتجون بشعارات مناهضة لطالبان من بينها ”الموت لطالبان“.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن هناك عددا كبيرا من الأفغان لا يزالون يكافحون من أجل الخروج من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان، ويتواجد عدد منهم في داخل مطار كابول الدولي.

وأعلنت فرنسا السبت الماضي، عن إنهاء عمليات لإجلاء مواطنيها وآخرين من أفغانستان بعد نقل ”نحو ثلاثة آلاف شخص، بينهم أكثر من 2600 أفغاني“ من كابول إلى باريس، داعية إلى تنفيذ عمليات إنسانية مع دول حليفة أخرى، للسماح بإجلاء آلاف الأفغان الآخرين الذين لم ينجحوا في مغادرة البلاد.

وبعدما تعرض مطار العاصمة (كابول) يوم الخميس الماضي لهجوم انتحاري، أغلقت حركة طالبان الطرق المؤدية للمطار.

من جهته، قال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، الملا شير محمد عباس ستانيكزاي، في كلمة له وجهها إلى الشعب الأفغاني إن ”الأفغان يمكنهم أن يغادروا البلاد إذا شاؤوا، سواء أولئك الذين عملوا مع القوات الأجنبية أو الذين لم يعملوا معها، وإن جميع المطارات الأفغانية ستكون مفتوحة أمامهم“.