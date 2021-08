متظاهرون غاضبون يوجهون الشتائم لترودو خلال تجمع انتخابي

واجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مجددا، في خضم حملته الانتخابية، متظاهرين غاضبين الأحد، بعد أن كان اضطر إلى إلغاء تجمع انتخابي الجمعة بسبب متظاهرين معارضين للتطعيم والقيود الصحية.

وأقدمت مجموعة تضم نحو مئة من المتظاهرين الصاخبين على التشويش على تجمع انتخابي في كامبريدج في أونتاريو كان ترودو يعلن خلاله عن تدابير لمعالجة تغير المناخ إذا أعيد انتخابه في الانتخابات المبكرة في 20 أيلول/سبتمبر.

وقال ترودو الذي أجاب على أسئلة الصحافيين على الرغم من صيحات الاستهجان التي أطلقها المحتجون، إن ”الكنديون لن يتراجعوا، ولا حتى أنا“.

Justin Trudeau says that protesters angry at him over his policies are “violent.” pic.twitter.com/swoesTezvb

ووجه هؤلاء شتائم لترودو ولشخصيات أخرى كانت حاضرة، على ما روى صحافيو القنوات التلفزيونية الذين كانوا موجودين في المكان. ووضعت متظاهرة كمامة كتبت عليها ”الكمامة عديمة الفائدة مثل ترودو“.

وأكد ترودو أنه يتفهم أن البعض قد يشعر بالخوف والقلق بعد عام صعب، غير أنه شدد على أنه لن يغيّر حملته ولا رسالته. وقال ”أريد أن أكون واضحا جدا (…) أنا مصمم تماما على رغبتي في دفع كندا إلى الأمام (…) لا شيء يمكن أن يقوله هؤلاء الناس سيجعلني أتراجع في طموحي لمكافحة تغير المناخ والحفاظ على سلامة الكنديين من خلال التطعيم“.

واعتبر أن التهديدات ومحاولات إثارة الخوف لدى الكنديين ”لن تنجح“.

Trudeau's executive guards drag away a senior woman who has the wrong political opinion.

Sorry, but grandmas are not the villains in this equation. pic.twitter.com/dyJTc0Nmsb

— Keean Bexte (@TheRealKeean) August 29, 2021