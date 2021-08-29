ماكرون: الحوار مع طالبان بشأن عمليات الإجلاء لا يعني "اعترافًا" بهم

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأحد، عبر محطة ”تي إف 1″، أن ”إقامة حوار مع حركة طالبان لا يعني اعترافًا لاحًقا بحكومتهم“، طارحًا شروطًا عدة بينها ”احترام حقوق الإنسان“ و“كرامة النساء الأفغانيات“.

وقال ماكرون من إربيل في كردستان العراق: ”لدينا عمليات ننفذها هي عمليات الإجلاء، ومن يسيطرون على كابول وعلى الأراضي (الأفغانية) هم طالبان، إذن بشكل عقلاني علينا أن نجري مباحثات، لكن ذلك لا يعني اعترافًا لأننا طرحنًا شروطًا“.

ويوم أمس السبت، أعلن ماكرون خلال مؤتمر إقليمي عُقد في العاصمة العراقية بغداد البدء بـ“محادثات“ مع طالبان بهدف ”حماية“ أفغانيين معرضين للخطر و“إجلائهم“ بعد تاريخ الـ31 من شهر آب/أغسطس الجاري، الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن

وأوضح لصحفيين في أنه يجري إعداد عمليات الإجلاء تلك بالتعاون مع قطر التي تستطيع في إطار محادثاتها مع طالبان ”ترتيب عمليات النقل الجوي“.

وأجلت فرنسا من أفغانستان 2384 شخصًا، بينهم 142 فرنسيًا، و17 أوروبيًا، وأكثر من 2600 أفغاني كانوا معرضين للخطر، منذُ الـ17 من شهر آب/أغسطس الجاري، أي بعد يومين على استيلاء حركة طالبان على الحكم في كابول، منذُ منتصف شهر آب/أغسطس الجاري.

وأنهت فرنسا عمليات الإجلاء الخاصة بها، يوم الجمعة الماضي، بينما أنهت المملكة المتحدة، اليوم السبت، الجهود التي تبذلها بهذا الإطار.

في المقابل تعمل القوات الأمريكية في ظروف خطرة وفوضوية لإكمال عمليات الإجلاء الضخمة من مطار كابول بحلول الموعد النهائي المحدد في الـ31 من شهر آب/أغسطس الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال ماكرون أن بلاده وبريطانيا ستحضان الأمم المتحدة، غدًا الإثنين، على العمل من أجل إقامة ”منطقة آمنة“ في العاصمة كابول لحماية العمليات الإنسانية.

وتجتمع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي: فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وروسيا، والصين، الإثنين، لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وقال ماكرون في تصريحات نشرتها صحيفة ”لوجورنال دو ديمانش“، إن ”هذا بمنتهى الأهمية سيوفر إطارًا للأمم المتحدة للعمل في حالة طوارئ“.

وأشار إلى أن منطقة آمنة كهذه ستتيح قبل كل شيء للمجتمع الدولي ”مواصلة الضغط على طالبان“، التي باتت موجودة في السلطة بأفغانستان.

وأكد ماكرون أن باريس ولندن ستنتهزان الفرصة لتقديم مشروع قرار ”يهدف إلى تحديد منطقة آمنة تحت سيطرة الأمم المتحدة، ستتيح مواصلة العمليات الإنسانية“.