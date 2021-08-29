متحدث: الزعيم الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زادة موجود في قندهار

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن متحدثان باسم طالبان اليوم الأحد، أن الزعيم الأعلى للحركة ”هبة الله أخوند زاده“ الذي لم يسبق أن ظهر علنا، موجود في أفغانستان وتحديدا في مدينة قندهار.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد ”إنه في قندهار.. إنه يقيم هنا منذ البداية“.

من جهته، قال مساعد المتحدث بلال كريمي لوكالة ”فرانس برس“، ”يمكنني التأكيد أنه في قندهار، سيظهر قريبًا بشكل علني“.

ويتزعم أخوند زاده حركة طالبان منذ العام 2016، بعد أن اختاره أعضاء مجلس شورى الحركة أميرًا لهم، بتاريخ الـ25 من شهر أيار/مايو عام 2016، عقب اغتيال الملا أختر محمد منصور. لكن دوره الفعلي ليس واضحا، ويقتصر نشاطه المعروف على رسائل سنوية يوجهها في أعياد المسلمين.

ولم يظهر أبدا منذ استعادت طالبان السيطرة على أفغانستان منتصف آب/اغسطس الجاري تزامنا مع قرب إنهاء الانسحاب الأمريكي.

وكان مؤسس طالبان الملا محمد عمر أيضا لا يحب الظهور العلني ونادرا ما توجه الى كابول حين كانت الحركة تحكم البلاد خلال التسعينات.

وتعتبر قندهار مهد الحركة المتشددة.

وُلد هبة الله أخوند زادة في مدينة قندهار عام 1961، وهو عالم دين سُني متخصص في الحديث وعلومه، وكان يترأس المحاكم الشرعية في ما يسمى ”إمارة أفغانستان الإسلامية“.

وأكدت حركة طالبان، التي استولت على السلطة في أفغانستان، منتصف شهر آب/أغسطس الجاري، أنها ستحكم بطريقة مختلفة عن فترة حكمها ما بين 1996 و2001، عندما منعت الفتيات والنساء من الدراسة والعمل.

واليوم الأحد، قال عبدالباقي حقاني وزير التعليم العالي بالإنابة في حركة طالبان، إنه سيُسمح للنساء الأفغانيات بمتابعة الدراسة في الجامعات، لكن دون الاختلاط مع الطلاب الذكور في ظل حكم الحركة المتشددة.

وأضاف خلال اجتماع لمجلس أعيان (لويا جيرغا)، ”سيواصل أبناء الشعب في أفغانستان دراساتهم العليا في ضوء حكم الشريعة بأمان، ودون اختلاط بين النساء والرجال“.

وأكد أن حركة طالبان تريد ”اعتماد منهج إسلامي منطقي يتماشى مع قيمنا الإسلامية، والوطنية، والتاريخية، ويكون قادرًا أيضًا على المنافسة مع دول أخرى“.

وسيتم الفصل بين الفتيان والفتيات في المدارس الابتدائية والثانوية أيضًا، وهو أمر منتشر أساسًا في أفغانستان المحافظة.

والتزمت الحركة باحترام التقدم الحاصل على صعيد حقوق المرأة، لكن وفقًا لتفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية.

إلا أن الصورة الجديدة، التي تريد حركة طالبان إظهارها، تُقابل بالتشكيك مع تساؤلات كثيرة حول احترام الحركة لتعهداتها.

ولم تحضر أي امرأة اجتماع كابول، اليوم الأحد، الذي ضم مسؤولين كبارًا في حركة طالبان.

ولم تعلن طالبان تشكيلة حكومتها الجديدة حتى الآن، قائلة إنها تنتظر حتى خروج آخر القوات الأمريكية والأجنبية.