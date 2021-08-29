بعد زيارة لسجن إيفين.. برلماني إيراني يؤكد وجود انتهاكات ويطالب بـ"إصلاحات جوهرية"

طالب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني حسن شجاعي، السلطات القضائية في بلده، بإجراء ”إصلاحات جوهرية“ داخل الجهات الأمنية التي تسيطر على السجون في البلاد.

وجاء ذلك على خلفية الصور ومقاطع الفيديو التي تم تسريبها من داخل سجن إيفين في طهران، والتي أظهرت عمليات تعذيب، وانتهاكات واسعة بحق سجناء.

ولجنة 90 في البرلمان الإيراني، هي لجنة مكلفة بموجب الدستور بالتصدي للشكاوى الخاصة بانتهاكات الدستور، التي ترتكبها سلطات الحكم الثلاث: (الرئاسة، والبرلمان، والقضاء).

وقال شجاعي خلال حديث لوسائل إعلام رسمية، إن اللجنة ”راجعت المقاطع بعناية، وجرى التثبت من صحتها“، واصفًا إياها بأنها ”مريرة ومؤسفة للغاية“.

وأشار إلى أن ”أعضاء لجنة المادة 90 زاروا، اليوم الأحد، سجن إيفين، وفتشوا عنابر السجن“.

وأكد أن هناك ”انتهاكات جلية في سجن إيفين، وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أن هناك مرتكبين لتلك الأحداث، ويجب التعامل مع هؤلاء الجناة“.

وقال: ”رأينا خلال التحقيقات التي أجريناها، وجود تقصير من قبل بعض المسؤولين في هيئة شؤون السجون والمديرين“، مشددًا على ”ضرورة محاسبة المسؤولين في سجن إيفين أو طردهم من مناصبهم“.

ويضم سجن ”إيفين“، الذي يقع شمال طهران، المئات من المعارضين السياسيين والناشطين والمحامين، ويخضع لرقابة أمنية مشددة.

ونشرت جماعة تدعى ”عدالة علي“، في الـ22 من شهر آب/ أغسطس الجاري، مقاطع فيديو حصلت عليها عقب تمكنها من اختراق كاميرات المراقبة الموجودة في سجن ”إيفين“، حيثُ تظهر المقاطع انتهاكات ضد المعتقلين.

ويأتي تأكيد النائب شجاعي، صحة المقاطع المسربة، بعد أن زعم نائب رئيس السلطة القضائية في إيران محمد مصدق، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن ”بعض مقاطع الفيديو الخاصة بسجن إيفين مزيفة ولا علاقة لها بالسجن“.

فيما ذهب نائب رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، حسن نوروزي، إلى أن المقاطع المسربة ”صناعة إسرائيلية لصرف انتباه الناس عن هزيمة أمريكا على أيدي المقاتلين الأفغان“، بحسب قوله.