أفغانيات يتحدين طالبان: لن نعود إلى الوراء 20 عاما

أجرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، لقاءات عبر الفيديو مع 3 ناشطات أفغانيات، سواء في الفن أو الرياضة أو الإعلام.

وتناولت اللقاءات التي أجرتها الصحيفة رؤية الناشطات لطبيعة الحياة في أفغانستان، بعد سقوط الحكومة، واجتياح حركة طالبان للدولة وسيطرتها على مقاليد الحكم هناك.

وقالت الصحيفة، في تقرير مصور، نشرته اليوم الأحد، على موقعها، إن النساء الأفغانيات يرفضن العودة 20 عاما إلى الوراء، بعد نجاح طالبان في استعادة السلطة التي فقدتها في عام 2001، بعد الحرب الأمريكية في أفغانستان.

وذكرت صحفية أفغانية أنها تعلم جيدا أن الحديث مع وسيلة إعلام أجنبية أمر خطير للغاية بالنسبة لها، في ظل وجود متطرفي طالبان في الحكم، ولكنها قررت ألا تصمت بعد اليوم.

فيما أشارت الملاكمة الأفغانية إلى أن طالبان لا يحبون الملاكمة أو أي تدريبات رياضية أخرى للفتيات.

وقالت المطربة الأفغانية إن كل شيء تم إلغاؤه، وإنها لا تعتقد أنه سيكون بإمكانها الغناء مرة أخرى في أفغانستان، وكذلك الحال بالنسبة للإعلام في أفغانستان، حيث يشعر العاملون السابقون في هذا المجال بخطر بالغ على حياتهم.

ونقلت عن المطربة الأفغانية ”صادقة مددجار“، البالغة من العمر 24 عاما، قولها: ”أنا من أسرة متدينة، وعندما حضرت إلى كابول، سمحوا لي فقط بالتعليم، ولكن هذه الموهبة كانت بداخلي“.

وأضافت مددجار: ”كان أصدقائي دائما ما يقولون لي إنه يجب أن أستغل تلك الموهبة. وعندما كانوا يبتسمون لي، ويصفقون لي، كان هذا يمنحني الثقة والإيمان بقدراتي“.

وأشارت إلى أن ”المطربين في أفغانستان لا يصنعون الأموال من تلك الموهبة، وأنها تعمل في مجالات أخرى تخص الأزياء كي تكسب رزقها، وأنها تستغل موقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب“ في الترويج لمنتجاتها“.

وذكرت أن ”كابول كانت آمنة في وقت سابق، وأنها كانت تلتزم الحذر، ولكن في نفس الوقت كانت هناك حرية بالنسبة للفتيات“.

”أفغانستان لن ترجع إلى الخلف“

من جانبها، قالت ”سيما رزائي“، لاعبة الملاكمة المحترفة البالغة من العمر 18 عاما: ”عندما بدأت ممارسة رياضة الملاكمة في أحد الأندية كانت مع فتيان، وكان هذا صعبا بالنسبة لي“.

وأشارت الصحيفة إلى أن رزائي بدأت ممارسة الملاكمة منذ عامين، وأصبحت أحد لاعبي المنتخب القومي الأفغاني في هذه اللعبة.

ونقلت عنها قولها: ”كل يوم كنت أفكر في تطوير مستواي، وكيف أكون أقوى وأفضل، وهدفي كان الفوز بميدالية أولمبية لصالح أفغانستان“.

وانتقلت ”نيويورك تايمز“ للحديث عن مقدمة برامج تليفزيونية أفغانية، رفضت الكشف عن صورتها أو هويتها خلال التسجيل معها.

وقالت: ”الخطر الأكبر الذي يواجهني في وطني، أنني أخشى أن أتعرض إلى قطع رأسي. كان والدي يقول لي إنه من الأفضل أن تعملي من المنزل؛ لأن أفغانستان مكان تقليدي، وسوف يتسبب عملي في مشكلات بالنسبة لي، ولكنني كنت أعارضه، وأقول إن أفغانستان لن ترجع إلى الخلف. ولن تعود إلى الماضي“.

وأضافت المذيعة: ”عندما كنت أعمل في المحطة التليفزيونية، تعرضت لتهديدات من أشخاص يبدو أنهم يشبهون عناصر حركة طالبان، وقالوا لي عبر فيسبوك وإنستغرام إنه لم يتبق أمامي سوى وقت قصير“.

وتابعت: ”عندما سنعود إلى السلطة سوف نبدأ بك أولا، وعندما كنت أخرج من منزلي، دائما ما أفتش سيارتي أولا من جميع الجهات، حتى أتأكد من عدم وجود قنبلة بها“.

وأشارت إلى أن الأمور ساءت كثيرا خلال الشهور الأخيرة، خاصة بالنسبة للنساء اللاتي يعملن في الإعلام، حيث أصبحن يواجهن خطرا كبيرا.

ثم كان تاريخ الخامس عشر من آب/أغسطس، عندما سيطرت حركة طالبان على كابول.

ونقلت ”نيويورك تايمز“ عن لاعبة الملاكمة ”سيما رزائي“، قولها: ”في هذا اليوم، كنت قد وصلت إلى النادي، وكنّا نتابع الأخبار، وقال لي مدربي إن طالبان دخلت كابول، وطلب مني العودة إلى المنزل“.

وزادت: ”اتصلت بالجيم ونادي الملاكمة، وقالوا لي إنهم ينتظرون إعلان الإمارة الإسلامية حول ما إذا كان يمكننا العودة إلى التدريب أم لا“.

وأشارت رزائي إلى أن غيابها عن التدريبات يؤثر بالسلب على مستواها الفني، وأنها تأمل العودة في أسرع وقت ممكن لممارسة الرياضة التي تحبها.

”قيد الحياة“

من جانبها، قالت المذيعة التليفزيونية إنه كان لديها طموحات وأهداف كبيرة تسعى لتحقيقها، ولكنها الآن تحاول فقط أن تبقى على قيد الحياة.

وأكدت أنهم ”لم يكونوا يقدّرون جيدا الأوضاع التي كانوا عليها قبل عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان“.

وأشارت لاعبة الملاكمة إلى أنها ”سوف ترحل عن أفغانستان إذا لم تسمح لها طالبان بالعودة إلى ممارسة الرياضة مرة أخرى“.

واعتبرت أن ”البقاء دون لعب الملاكمة أو محاولة تحقيق مجد لبلادها سوف يكون بلا معنى بالنسبة لها، حيث ترفض العودة 20 عاما إلى الوراء“.

وفي هذا السياق، قالت المطربة الأفغانية ”صادقة مددجار“: ”إنهم يقولون الآن إننا في دولة إسلامية، وإن الموسيقى حرام، ولكنني لست هذه الفتاة التي يمكن أن تستسلم، إذا أخفيت شخصيتي سوف أكون صامتة، وسوف تكون هذه هدية للناس الذين لا يقبلوننا“.

وختمت الصحيفة تقريرها المصور بتصريحات للمذيعة الأفغانية، قالت فيها: ”لا أعلم إلى أين سأذهب، أو ما الذي سيكون عليه الوضع هنا، ولكنني لن أتوقف عن إطلاع العالم على ما يجري في أفغانستان“.