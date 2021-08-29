تقرير عبري: مخاوف من تكرار السيناريو الأفغاني في غرب أفريقيا

أفاد تقرير إسرائيلي، بأن هناك مخاوف من تكرار سيناريو أفغانستان في غرب أفريقيا، وذكر أن أحد أكثر التنظيمات تطرفا في هذه المنطقة، أثنى على ما حدث في أفغانستان عقب الانسحاب الأمريكي، معتبرا أن حركة طالبان اعتمدت على إستراتيجية ناجحة.

وقال موقع ”نتسيف نت“ العبري، المعني بالملفات الاستخبارية، أمس السبت، إن زعيم تنظيم القاعدة في مالي، إياد أغ غالي، علق على سيطرة طالبان على السلطة في كابول،قائلا: إن ”هذه الخطوة جاءت بعد عقدين من المثابرة“، ما دفع الموقع للقول، إن ”سيطرة طالبان على أفغانستان، رفعت من معنويات التنظيمات التي تقاتل في غرب أفريقيا وأعطتها دفعة“.

وأشار الموقع إلى أن مقاتلين في أرجاء أفريقيا، كانوا قد أعلنوا ولاءهم لتنظيم القاعدة أو لتنظيم داعش، واحتفوا بسيطرة طالبان على السلطة، واعتبروا أنها جاءت نتيجة المثابرة في وجه دول الغرب، مبينا أن فرنسا أعلنت عن خطة لبدأ تقليص قواتها العسكرية في غرب أفريقيا إلى النصف تقريبا بدءا من العام المقبل، لافتا إلى أن ثمة مخاوف من عواقب هذه الخطوة، وتحذيرات من تكرار السيناريو الأفغاني.

ولفت إلى أن السيطرة السريعة لحركة طالبان على السلطة بعد الانسحاب الأمريكي، زادت من الضغوط على فرنسا، التي تمتلك قرابة 5100 جندي في غرب أفريقيا.

ونقل الموقع تصريحا سابقا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكورن، أطلقه في تموز/ يوليو الماضي، بأن الانسحاب العسكري لبلاده سيبدأ في الأسابيع المقبلة، إذ سيتم غلق 3 قواعد عسكرية فرنسية شمال مالي، التي تشكل قلب الأزمة.

وذكر الموقع، بأن قوات فرنسية وصلت المنطقة قبل 8 سنوات بناء على طلب جهات في مالي، كانت تحذر من أن مقاتلي القاعدة بصدد الانقضاض على العاصمة باماكو، ومنذ ذلك الحين، تعهدت باريس بالبقاء هناك إلى أن تمتلك مالي قدرات للدفاع عن نفسها.

وبين التقرير، أن المسلحين عادوا إلى قوتهم وقاموا بالتمرد في بوركينا فاسو والنيجر، وأصبحت مالي في فوضى سياسية، وشهدت انقلابين حدثا في غضون 9 أشهر، مضيفا، أنه منذ كانون الثاني/يناير الماضي، قتل قرابة 1852 شخصا في مالي جراء العنف.

رفعت السلطات في مالي الجمعة، قيود الإقامة الجبرية في المنزل عن الرئيس المؤقت السابق باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوني، حسبما قالت لجنة مراقبة المرحلة الانتقالية بعد الانقلاب.

ومثل اعتقال الرجلين من قبل أفراد من الجيش والإطاحة بهما من السلطة في مايو/أيار ثاني انقلاب شهدته مالي منذ الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس/آب الماضي.

وأثارت الاضطرابات السياسية قلق القوى الإقليمية والحلفاء (مثل فرنسا) الذين كانوا يخشون أن يؤخر ذلك ما تم التعهد به بالعودة إلى الحكم المدني من خلال الانتخابات الديمقراطية المقرر إجراؤها في فبراير/ شباط 2022.

وقال الموقع: إن ”القوات العاملة في المنطقة، تشتكي من نقص الموارد والطاقات البشرية التي تمكنها من مواجهة التهديدات، إذ تقوم عناصر متطرفة تضم قرابة 4 آلاف مقاتل، بتنفيذ اعتداءات وعمليات سرقة للمعدات العسكرية بشكل دوري.

ونقل الموقع عن إبراهيم يحيى إبراهيم، المحلل السياسي، والمتخصص بملف غرب أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية في النيجر، بأنه في حال انسحاب فرنسا، سوف تتغير موازين القوى لصالح المتشددين، مضيفا، أن ”سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، تعد هدية للآلة الإعلامية الخاصة بهذه التنظيمات“.

وتابع: ”إن العمليات العسكرية الفرنسية في غرب أفريقيا لا تحظى بشعبية في باريس“، مقتبسا عن الرئيس الفرنسي ماكرون، قوله: إن ”القوات الفرنسية لم تذهب لتبقى هناك للأبد“، بينما يزعم معارضو التواجد الفرنسي في غرب أفريقيا، بأن هذا التواجد هو الذي يعطل الحوار بين زعماء الجماعات المتطرفة وحكومة مالي.