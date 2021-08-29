مسؤولون: أمريكا استهدفت سيارة ملغومة يشتبه بأنها كانت تستهدف مطار كابول

قال مسؤولون أمريكيون، إن قوات الولايات المتحدة، نفذت ضربة عسكرية في كابول، يوم الأحد، مستهدفة سيارة يشتبه بأنها ملغومة وفي طريقها لتنفيذ هجوم على المطار.

وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن ”الضربة استهدفت مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم داعش (ولاية خراسان)“.

وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن حديثهم عن الضربة يستند إلى ”معلومات أولية قد تتغير“، بحسب ”رويترز“.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان، أن انفجارا وقع بالقرب من مطار كابول، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية دخانا أسود يتصاعد في السماء.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات.

وهذه ليست الضربة الأولى التي تشنها أمريكا في أفغانستان منذ وقوع الهجوم الانتحاري في مطار كابول، الذي أسفر عن مقتل وجرح جنود أمريكيين.

وتعهد الرئيس جو بايدن، باستهداف تنظيم داعش في أفغانستان؛ ردا على الهجوم الانتحاري.

وأعلن الجيش الأمريكي، أمس السبت، أنه نفذ عملية عسكرية في إقليم نانغار شرق أفغانستان، استهدفت قياديا بتنظيم داعش.

وأوضح الجيش في بيان، أن ”العملية العسكرية تم تنفيذها بطائرة مسيرة، فيما تدل المؤشرات الأولية على أننا قتلنا الهدف“.

وذكر مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه، أن الضربة استهدفت عضوا في تنظيم داعش يخطط لشن هجمات.

ويتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد، إلى قاعدة ”ديلاوير“ العسكرية لاستقبال رفات العسكريين الأمريكيين الـ13 الذين قتلوا في الهجوم الانتحاري بكابول، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي قد حذر، السبت، من هجوم ”محتمل جدا“ على مطار كابول، في الساعات المقبلة.

وقال: ”قادتنا أبلغوني بهجوم محتمل جدا خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة“.

وتوعد بالقول: ”سنواصل مطاردة أي شخص ضالع في هذا الاعتداء المشين (الهجوم الانتحاري)، وسنجعلهم يدفعون الثمن“.

من جانبها، حذرت السفارة الأمريكية في كابول، من ”تهديد محدد وموثوق“ قرب المطار.

وقالت السفارة: ”بسبب تهديد محدد وموثوق، يتعين على جميع المواطنين الأمريكيين الموجودين على مقربة من مطار كابول … مغادرة منطقة المطار فورا“.

وأشارت السفارة في تحذيرها إلى التهديد الذي تتعرض له ”البوابة الجنوبية (للمطار)، وبوابة وزارة الداخلية الجديدة، والبوابة القريبة من محطة بنجشير للبترول في الجانب الشمالي الغربي من المطار“.