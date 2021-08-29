بلينكن: 300 أمريكي لا يزالون ينتظرون إجلاءهم من كابول‎

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الأحد، أن 300 مواطن أمريكي لا يزالون في أفغانستان بانتظار إجلائهم، قبل أيام من حلول الموعد النهائي الذي حددته واشنطن لإنهاء عمليات الإجلاء.

وقال بلينكن لشبكة ”إيه بي سي“، ”تراجع العدد إلى 300 أو أقل من الأمريكيين الذين لا يزالون على الأرض هناك، ونعمل بشكل نشط خلال هذه الساعات والأيام لإخراج هؤلاء الأشخاص“.

وأضاف أن بعض الأمريكيين فضلوا البقاء إلى ما بعد تاريخ 31 آب/أغسطس، لكنه أكد، ”لن يعلقوا في أفغانستان“، مشددا على وجود ”آلية لإخراجهم“، بحسب ”فرانس برس“.

وكان مسؤول أمني غربي بمطار كابول قال في وقت سابق من يوم الأحد، إنه ”لم يبق سوى نحو ألف مدني في المطار مع دخول القوات الأمريكية المرحلة الأخيرة لعملية الإجلاء“.

وأضاف المسؤول لـ“رويترز“، أن حجم الحشود عند بوابات المطار تراجع بعد تحذير من هجوم آخر وشيك.

وتزامنا مع هذه التحذيرات، ذكرت تقارير إعلامية أفغانية، أن انفجارا ضخما وقع مساء اليوم، بالقرب من مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة كابول.

وسُمع دوي انفجار تبين أنه ناجم عن سقوط صاروخ في كابول؛ ما أثار الخشية في البداية من أن يكون ذلك هجوما جديدا، بعد ثلاثة أيام من هجوم دام على مطار العاصمة الأفغانية، حيث تستكمل الدول الغربية عمليات الإجلاء.

ونجم الانفجار عن إطلاق صاروخ ”سقط على منزل، بحسب المعلومات الأولية“، وفق ما أفاد مسؤول في الحكومة السابقة التي أطاحت بها حركة طالبان قبل أسبوعين.

وكانت الولايات المتحدة حذرت، أمس السبت، من ”تهديد محدد وموثوق“ قرب مطار كابول، حاضة مواطنيها على مغادرة المنطقة.

وقالت السفارة الأمريكية في كابول، في تحذير أمني، إنه ”بسبب تهديد محدد وموثوق، يتعين على جميع المواطنين الأمريكيين الموجودين على مقربة من مطار كابول… مغادرة منطقة المطار فورا“.

وأشارت السفارة في تحذيرها إلى التهديد الذي تتعرض له ”البوابة الجنوبية (للمطار)، وبوابة وزارة الداخلية الجديدة، والبوابة القريبة من محطة بنجشير للبترول في الجانب الشمالي الغربي من المطار“.

ووقع هجوم انتحاري، مساء الخميس الماضي، تبنّاه تنظيم داعش/ولاية خراسان، أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص، معظمهم أفغان كانوا يحتشدون أمام المطار على أمل الفرار من نظام طالبان، وكذلك 13 جنديا أمريكيا.