إيران.. مخاوف من تعيين قيادي متشدد بالحرس الثوري حاكما لـ "خوزستان"

أعرب نشطاء إيرانيون عن مخاوفهم من تعيين القيادي المتشدد بقوات الحرس الثوري، محمد رضا نقدي حاكما جديدا لمحافظة ”خوزستان“.

جاءت هذه المخاوف، بعدما شهدت المحافظة مؤخرا، احتجاجات شعبية ضد النظام نتيجة أزمات اقتصادية تطارد الأهالي.

وتفاعل نشطاء ومواطنون إيرانيون مع تقارير لوسائل إعلام محلية تفيد بقرار صدر عن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بتعيين العميد محمد رضا نقدي ”حاكمًا خاصًا“ لمحافظة خوزستان.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية محلية عن موقع ”فرياد جنوب“ المعني بأخبار محافظة خوزستان، أن ”الرئيس إبراهيم رئيسي أصدر قرارا بتعيين العميد بقوات الحرس الثوري، محمد رضا نقدي، حاكما خاصا لخوزستان“.

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي قد دعا في وقت سابق، بضرورة تعيين حاكم خاص لمحافظة خوزستان (جنوب غرب)؛ وذلك لحصر مختلف المشكلات والأزمات الاقتصادية التي تؤرق الأهالي.

لكن النشطاء اعتبروا أن هذا القرار يأتي ضمن استعدادات الحكومة الإيرانية الجديدة لقمع احتجاجات شعبية محتملة ضد النظام من قبل أهالي خوزستان، وذلك وفق تعليقاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وخاطب الناشط صاحب حساب ”فاميل دور“ السلطات الإيرانية، تعليقًا على قرار تعيين العميد رضا نقدي حاكمًا خاصًا لخوزستان بقوله: ”كنتم في الماضي تجملون صورتكم وتُظهرون حكومتكم في صورة حكومة تدعم الحرية، ولكن الآن تكشفون علنًا عن القامعين من رجالكم“.

وأعاد الناشط صاحب حساب ”ملا آزاري“ التذكير بتورط قادة الحرس الثوري في مقتل محتجين إيرانيين في الاحتجاجات الشعبية المعروفة بانتفاضة البنزين نوفمبر 2019.

وغرد قائلا: ”اليوم نرى تعيين قتلة أحداث نوفمبر 2019، في مناصب محافظين وحكام، وها هو العميد نقدي يصبح حاكمًا لخوزستان، فكم يتمتع هذا الشخص بخبرة طويلة“.

من جهته، قال الناشط الإيراني المعارض ”سيد هومن“ في تغريدة، إن ”مسؤولي النظام هبوا لتعيين القيادي المجرم محمد رضا نقدي حاكما لخوزستان“.

وأضاف ”هومن“: ”هذا القرار الموجه من دائرة المرشد وقادة الحرس الثوري يأتي لارتكابهم جرائم جديدة في خوزستان، عبر تعيين نقدي في منصب ممثل الحكومة في شؤون القمع والقتل والتفجيرات“.

وسخر الناشط الإيراني صاحب حساب ”إبراهيم أرشدي“ من تعيين القيادي بالحرس الثوري في منصب إداري بقوله: ”ربما لن يستطيع العميد نقدي إدارة خوزستان بشكل جيد، ولكن من المؤكد أنه سينجح للغاية في قمع الاحتجاجات“.

وتشير تقارير إخبارية إلى أن العميد محمد رضا نقدي، الذي يتولى منصب مساعد الشؤون التنسيقية بقوات الحرس الثوري مدرج في قائمة العقوبات الدولية والأوروبية؛ وذلك لتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان بحق معارضين للنظام في إيران.

يُذكر أن محافظة خوزستان قد شهدت احتجاجات غاضبة ضد النظام استمرت لأكثر من أسبوعين في يوليو الماضي؛ وذلك اعتراضا على أزمة شح المياه التي تشهدها المحافظة نتيجة قرار السلطات بتحويل مسارات الأنهار خارج خوزستان.

ومؤخرا أجرى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي زيارة تفقدية إلى محافظة خوزستان، هي الأولى منذ توليه منصبه، وذلك للوقوف على أحوال الأهالي ورصد أبرز المشكلات والأزمات التي تطارد المحافظة.

لكن نشطاء وحتى نوابا بالبرلمان الإيراني وصفوا زيارة رئيسي لخوزستان بـ ”الاستعراضية“، منهم النائب مجيد ناصري نجاد، الذي اعتبر أن ”مثل هذه الزيارات القصيرة التي تستغرق يوما واحدا لن تحل مشكلات خوزستان“.

وكان نواب في البرلمان الإيراني ممثلون عن محافظة ”خوزستان“ ذات الأغلبية العربية قد عارضوا مشروع قرار مطروح مؤخرا في البرلمان حول تقسيم المحافظة.

واعتبر النواب، أن مشروع القرار لا يراعي الظروف الاجتماعية والثقافية، وحتى الأمنية الخاصة بالمحافظة.

ويرى مراقبون أن النظام الإيراني يتعمد إهمال منطقة خوزستان وحرمانها من الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والبنى التحتية والمياه، بهدف تصفية العنصر العربي الذي يُمثل أغلبية سكان هذه المنطقة، خاصة في ظل امتلاكهم ثورات طبيعية غنية أهمها النفط والغاز.