‎رغم انسحاب بعثات دول "الناتو".. تركيا تحتفظ بوجودها الدبلوماسي في كابول‎‎

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن السفارة التركية في كابول عادت إلى المبنى الخاص بها بالمدينة، وإن أنقرة ستبقي على وجودها الدبلوماسي في أفغانستان.

وكانت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدأت بسحب بعثاتها الدبلوماسية من أفغانستان عقب انتصار حركة طالبان، قبل أسبوعين، وأجلت تركيا مواطنيها وقواتها من البلاد باستثناء مجموعة فنية صغيرة.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام التركية على متن رحلة العودة من الجبل الأسود، قال أردوغان إن ”السفارة التركية في كابول عادت لمبناها في المدينة بعدما باشرت عملها من المطار لمدة أسبوعين، عادوا لمبنى السفارة في وسط المدينة ويواصلون نشاطهم من هناك“.

ونقلت محطة ”إن.تي.في“ عنه قوله، إن ”خطتنا الآن هي الإبقاء على وجودنا الدبلوماسي بهذه الطريقة. نحدّث خططنا باستمرار حسب التطورات المتعلقة بالوضع الأمني، وتركيا ترحب بالبيانات الصادرة عن طالبان حتى الآن بتفاؤل حذر، لكنها تريد أن ترى أفعالا“.

وأضاف أردوغان أن ”طالبان تريد أن تتولى مسؤولية الأمن في المطار بينما تضطلع تركيا بالتشغيل“، متسائلا: ”كيف يمكن أن نوكل الأمن إليكم؟ كيف سنفسر الأمر للعالم إذا اضطلعتم بالأمن وأريقت الدماء مرة أخرى؟، هذه المهمة ليست سهلة“.

وتجري أنقرة محادثات مع طالبان بشأن تقديم دعم فني لتشغيل المطار، بعد 31 أغسطس/آب، وهو الموعد النهائي لمغادرة القوات أفغانستان، لكنها قالت إن التفجير الأخير عند المطار يبرز الحاجة لوجود قوة تركية تحمي أي خبراء يمكن أن يتمركزوا هناك.

وكانت تركيا عرضت، في يونيو/ حزيران الماضي، القيام بحراسة وتشغيل مطار كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي الأخرى من أفغانستان.

وقال مسؤول تركي، إن مسؤولين أتراكا وأمريكيين بحثوا المتطلبات المحتملة للمهمة، والتي وافقت واشنطن على معالجة بعضها.

وأضاف: ”في أعقاب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من أفغانستان، عرضت تركيا توفير التأمين لمطار كابول. تجري محادثات في هذا الإطار مع حلف الأطلسي والولايات المتحدة“.

واعتبر محللون حينها، أن العرض التركي يهدف إلى تحسين العلاقات بين أنقرة والغرب، والتي توترت بشدة؛ بسبب شراء تركيا منظومة دفاع جوي روسية، وبسبب نزاعات مع دول أوروبية بشأن حقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط.