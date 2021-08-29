"فاينانشال تايمز": حلفاء واشنطن في آسيا يؤكدون ثقتهم ببايدن رغم الانسحاب من أفغانستان

بالتزامن مع ظهور توجهات لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن نحو خوض مواجهة مع الصين، ازدادت ثقة حلفاء الولايات المتحدة به، رغم الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وذكرت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن حلفاء الولايات المتحدة في آسيا ميزوا بين الانسحاب الفوضوي للرئيس الأمريكي جو بايدن من أفغانستان، والتزام واشنطن تجاه شركائها في المنطقة، رافضين الادعاءات بأن الانسحاب أضعف الثقة في استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن أصدقائها.

انهيار واستغلال

ونقلت الصحيفة عن بعض المعلقين، استشرافهم بانهيار مصداقية الولايات المتحدة بعد انسحابها الفاشل، فيما سارعت الصين لاستغلال الاضطرابات كدليل على التراجع الأمريكي.

وقال مسؤولون حكوميون وخبراء دفاع من جميع أنحاء المنطقة للصحيفة، إن المقارنة بين علاقة أفغانستان وواشنطن مع بقية آسيا هي في غير محلها.

وترى اليابان التي تستضيف أكبر مجموعة من القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة، أن رغبة إدارة بايدن في التعاون لتأمين المحيطين الهندي والهادئ، وتوسيع دور المجموعة الرباعية، الهند وأستراليا والولايات المتحدة واليابان، تظهر أن التحالف قوي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول ياباني رفيع المستوى، في إشارة إلى الجزر الواقعة في بحر الصين الشرقي، التي تسيطر عليها طوكيو وتطالب بها بكين، قوله: ”أعادت إدارة بايدن التأكيد على أن الالتزام الدفاعي المشترك ينطبق على جزر سينكاكو، وينطبق على الهجمات الإلكترونية التي ترقى إلى مستوى هجوم مسلح من بكين“.

وزادت كل من الحكومة والمعارضة في أستراليا من التزامهما بالتحالف الأمريكي، بحسب الصحيفة.

وقال سام روجيفين، مدير برنامج الأمن الدولي في معهد ”لوي“، وهي مؤسسة فكرية مقرها سيدني: ”لا أعتقد أن نهاية الحملة العسكرية الأمريكية في أفغانستان، سوف تتغير بطريقة أو بأخرى أو سيكون لها أي تأثير كبير على مركزية التحالف“، مضيفا أن ”الولايات المتحدة ذهبت إلى أفغانستان كرد فعل على الصور الدراماتيكية لانهيار البرجين في نيويورك في 11 سبتمبر 2001“.

ونقلت الصحيفة عن خبراء أمنيين قولهم، إن ”التحالفات الأمريكية ستكون أكثر محورية في مواجهة التهديدات المتزايدة من قبل الصين، وهو هدف معلن لقرار بايدن بسحب القوات من أفغانستان، فيما استغلت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، زيارة مخطط لها منذ فترة طويلة إلى سنغافورة وفيتنام الأسبوع الماضي، لطمأنة شركاء واشنطن أمام تهديدات الصين.

وقال كازوهيرو مايشيما، خبير السياسة الأمريكية بجامعة صوفيا في طوكيو: ”إذا كان الانسحاب من أفغانستان يعني أن الولايات المتحدة ستحول مواردها من الشرق الأوسط إلى شرق آسيا، فهذا ليس سلبيا بالضرورة لليابان“.

ونقلت الصحيفة عن اللفتنانت جنرال تشون إن بوم، قائد القوات الخاصة الكوري الجنوبي المتقاعد قوله، إن ”أولئك الموجودين في البلاد الذين لديهم علاقات وثيقة مع القوات المسلحة الأمريكية، يحتفظون بثقة كبيرة في الجيش الأمريكي“.

بحاجة للمزيد

ورغم ذلك، أثار الخروج الفوضوي من أفغانستان، المناقشات حول حاجة حلفاء الولايات المتحدة لتقديم المزيد في شراكاتهم الأمنية.

من جانبها، أكدت حكومة تايوان، ضرورة الاستعداد للقتال إذا نفذت الصين تهديدها بالهجوم، إذ قال رئيس الوزراء، سو تسينغ شانغ: إنه ”يجب استخلاص درس مهم من أفغانستان وهو: لن يساعدك أحد ما لم تساعد نفسك“.

أما المحافظون في اليابان، الذين ضغطوا لمراجعة الدستور السلمي للبلاد، فسوف تقوي التطورات في أفغانستان حجتهم، بأن البلاد يجب أن تفعل المزيد لحماية نفسها.

ونقلت الصحيفة عن ماساهيسا ساتو، البرلماني الذي يرأس الشؤون الخارجية للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، قوله: ”قد يكون الأشخاص الذين كانوا يعتمدون بصورة كبيرة على الولايات المتحدة قد فوجئوا، لكن ما أفهمه هو أن الرئيس بايدن أكد ما هو واضح، ومن الطبيعي أن نحتاج إلى حماية بلدنا“.

من جانبه، قال توشيهيرو ناكاياما، خبير السياسة الخارجية بجامعة كيو: ”من خلال ما حدث في أفغانستان، اعتقد أنه كان هناك شعور بأن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان لن يكون مستداما، ما لم ترفع اليابان بشكل استباقي قدرتها الدفاعية، حتى تتمكن من ضمان الأمن الإقليمي بالاشتراك مع الولايات المتحدة“.