الرئيس الفرنسي يزور كنيسة "سيدة الساعة" والمسجد النوري في الموصل

زار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، كنيسة ”سيدة الساعة“ والمسجد النوري في مدينة الموصل العراقية، مركز محافظة نينوى.

ووصل الرئيس ماكرون، الموصل، قادمًا من إقليم كردستان، حيث التقى عددًا من المسؤولين، وممثلين عن الطائفة المسيحية.

وتُعد كنيسة ”سيدة الساعة“ في الموصل، شاهدًا على الممارسات الإجرامية، الذي ألحقه تنظيم ”داعش“ الإرهابي بالمدينة على مدار السنوات التي بسط نفوذه على المدينة.

وتعتبر الكنيسة الواقعة في حي ”الساعة“، إحدى أشهر كنائس الموصل، ومن المعالم البارزة للمدينة، حيث بنيت على الطراز الروماني البيزنطي، وتضم ثلاثة صحون وخمسة أقسام.

كما زار ماكرون، موقع إعادة إعمار مسجد النوري، الذي دمره التنظيم، حيث تجري أعمال الصيانة والتأهيل، بتمويل إماراتي، وإشراف من منظمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ”اليونسكو“.

وفجر أعضاء تنظيم ”داعش“ المسجد، الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ 12، في يونيو/ حزيران 2017، في الوقت الذي تحركت فيه القوات الحكومية العراقية، لاستعادة المدينة من يد التنظيم.

وقدم مسؤول كنائس الأرثوذكس في نينوى، رائد عادل، شكره للرئيس الفرنسي، على مساهمة باريس بإعادة اعمار مدينة الموصل.

وقال عادل للصحفيين، بانه يأمل في ”إنجاز العمل في المطار باسرع وقت، وفتح القنصلية الفرنسية في نينوى“.

ودعا الرئيس ماكرون، إلى ”مشاركة الشركات الفرنسية بشكل أوسع في محافظة نينوى“.

وتأتي زيارة الرئيس ماكرون إلى الموصل، غداة مشاركته في مؤتمر ضمّ: مصر، والأردن، وإيران، وتركيا، والإمارات، والكويت، والسعودية، وقطر، وناقش جملة ملفات، أبرزها سبل مكافحة الإرهاب، ومواصلة الحرب ضد التنظيم المتطرف.

وفي مؤتمره الصحفي الختامي، قال إن ”بلاده ستبقي وجودًا لها في العراق لمكافحة الإرهاب، طالما أراد العراق ذلك، أيًا كان خيار الأمريكيين“، مؤكدًا أنه ”لدينا القدرات العملية لضمان هذا الوجود“.

ويضمّ وفد الرئيس الفرنسي، الحائزة جائزة نوبل للسلام نادية مراد، إحدى المختطفات السابقات لتنظيم داعش، والتي تعرض الآن قضية ”الأيزيديات“ على المنابر الدولية، والكاتبة والناشطة النسوية، كارولين فورست.

وتوجه ماكرون، مساء أمس السبت، إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، حيث كان في استقباله رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وتوجه من هناك إلى محافظة نينوى، آخر محطاته.