الغارديان: مع رحيل القوات الأمريكية.. متى ستكشف طالبان عن شكل نظامها الجديد؟

قالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية إنه مع رحيل القوات الأمريكية بات العالم ينتظر ليرى شكل النظام الجديد في أفغانستان، متسائلة عن ما إذا كانت حركة طالبان ستكشف عن لونها الحقيقي.

ورأت الصحيفة في تقرير نشرته مساء السبت أنه ”لا يزال من غير المؤكد كيف سيبدو هذا التكرار الثاني لحكم طالبان في أفغانستان، ولكن مع رحيل الأجانب أخيرا، فإن شكل النظام الجديد سيصبح أكثر وضوحا“.

ولفتت ”الغارديان“ إلى أن طالبان أوضحت أنها تريد تجنب تكرار حكمها في التسعينيات عندما ترأست دولة منبوذة، وأساءت إدارة الاقتصاد وزادت من القمع مع انتشار الاستياء، مشيرة إلى أن ”السرعة التي سقطت بها كابول فاجأت حتى طالبان كما اعترف الشريك المؤسس الملا عبد الغني بارادار، ومن الواضح أن الجماعة لم تحدد بعد من الذي سيحكم وكيف؟“.

وقال أشلي جاكسون، المدير المشارك لـ ”مركز دراسات الجماعات المسلحة في معهد التنمية لما وراء البحار في لندن ”إنهم بطيئون للغاية.. أفترض أنه يتعين عليهم إعلان الحكومة عندما يغادر الأمريكيون، لكن الأمر يستغرق وقتا طويلا حقا، ومن المحتمل أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة“، وفقا لما نقلته الصحيفة.

وأضاف جاكسون الذي أجرى أبحاثا كثيرة حول أفغانستان ”أعتقد أنه مع التهديد من هجمات تنظيم داعش، عليهم أن يظهروا أنهم أقوياء ويمكنهم ضمان الأمن“.

قضايا ملحة

واعتبرت ”الغارديان“ أنه ربما كانت المفاوضات بشأن فترة انتقالية مقابل استسلام الرئيس أشرف غني قد أعطت طالبان الوقت على الأقل للبدء في معالجة القضايا الملحة حول تسليم كل شيء، من النظام المصرفي في البلاد – الذي تم إغلاقه إلى حد كبير مع تجميد احتياطياته – إلى المطار المدمر الآن.

وأشارت إلى أنه ”ربما تكون طالبان خططت لتشكيل حكومة في الانتظار، ولكنها بدلا من ذلك على مدار الأسبوعين الماضيين كان حكامها الجدد يحددون الشكل الذي ستتخذه حكومتهم، بينما سارعت الولايات المتحدة ودول أخرى في إخراج رعاياها“.

وبحسب الصحيفة ”من المتوقع أن يتولى زعيم طالبان المنعزل، هيبة الله آخوند زاده – الذي لا توجد له سوى صورة واحدة معروفة – نوعا من القيادة العليا وأنه أقل من ذلك قد يكون هناك مجلس على غرار مجلس الوزراء“.

ولفتت ”الغارديان“ إلى أنه كانت هناك محادثات داخلية بين فصائل طالبان القوية، واجتماعات عديدة مع أعضاء الحكومة القديمة الذين لم ينضموا إلى الرحلة في الخارج، وكذلك مع سماسرة النفوذ مثل الرئيس السابق حامد كرزاي.

وقال متحدثون بارزون إن ”الجماعة تريد حكومة شاملة وأبقت وزير الصحة وعمدة كابول في منصبيهما تعبيرا عن حسن النية“، وفقا للصحيفة.

احتكار القوة

وأوضحت الصحيفة أنه حتى لو استمر هؤلاء المسؤولون في العمل، أو تم إجراء تعيينات أخرى مماثلة، فإن طالبان ستحتكر القوة الحقيقية ولا يُتوقع أن تشمل التنازلات النساء.

وقالت ”بمجرد تشكيل الحكومة، يمكن لطالبان البدء في توضيح كيف تنوي الحكم.. ويتجلى رعب العديد من الأفغان، استنادا إلى سجل طالبان في المناطق التي يسيطرون عليها والفظائع التي ارتكبت في السنوات التي سيطروا فيها على البلاد، في الحشود المرعبة في المطار التي تحاول الخروج“.

وأضافت ”الغارديان“: ”حتى الآن، قوبلت وعودهم بالعفو بالتشكيك، وسط عمليات تفتيش واسعة النطاق للمنازل بحثا عن أشخاص مرتبطين بالحكومة وقوات الأمن.. كانت الوعود باحترام حقوق المرأة، في إطار مفهوم طالبان للشريعة، تتماشى بشكل سيئ مع المسلحين الذين يجبرون النساء على الخروج من أماكن عملهن تحت تهديد السلاح، أو يأمرونهن بالبقاء في المنزل بسبب قضايا أمنية“.

نسخة أكثر اعتدالا

ورأت الصحيفة أن ”الآمال في الحصول على نسخة أكثر اعتدالا من حكم طالبان تلاشت، بسبب الحظر على الموسيقى وحتى التسلية الشعبية مثل ألعاب الورق في بعض المناطق“.

وأضافت ”الغارديان“: ”لكن لديهم أيضا دعما شعبيا بما في ذلك بين أولئك الذين يشاركونهم رؤيتهم للعالم، أو الذين فقدوا أقاربهم للقوات الأمريكية أو القوات الحكومية السابقة.. وقد لاحظ العديد من المراقبين أن الأشخاص الذين عملوا معهم أو تفاعلوا معهم بانتظام، من زميل في منظمة إغاثة إلى صراف بنك، كانوا عملاء سريين.. وحتى كبار المقاتلين أنفسهم قد لا يعرفون بالضبط كيف ستبدو حكومتهم؟ أو كيف ستحكم؟“.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها أن مصير هؤلاء الذين لم يستطيعوا المغادرة وما يقرب من 40 مليون أفغاني في البلاد سيعتمد على قدرة طالبان على التحول من القتال إلى الإدارة، وعلى ما إذا كان الغرب سيستمر في تقديم المساعدات لأفغانستان.

وقال جاكسون ”ما يقلقني هو أن معاقبة طالبان أمر مهم، لكنهم تاريخيا يستجيبون للعقوبات التي يتم تطبيقها دون حافز بتصليب موقفهم.. لا أعتقد انه توجد خيارات جيدة، بل هناك فقط خيارات أقل رعبا بالنسبة للأفغان ويجب أن يكون ذلك الالتزام الأخلاقي الآن بسبب ما حدث“.