"نيويورك تايمز": انهيار الحكومة الأفغانية يربك إستراتيجية بايدن في استخدام الطائرات المسيرة

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، إن انهيار الحكومة الأفغانية تضع عقبات أمام إستراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن، باستخدام الطائرات المسيرة، كما أن الخطة التي تدرسها واشنطن حاليًا، لوضع قواعد لتلك الهجمات، تضرب في الصميم تصريحات بايدن، برغبته في إنهاء ”الحروب الأبدية“.

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن ”إدارة الرئيس بايدن، أكملت تقريبًا سياسة خاصة بالهجمات التي تشنّها باستخدام الطائرات المسيرة، في إطار مكافحة الإرهاب، إضافة للغارات التي تقوم بها القوات الخاصة، خارج مناطق الحرب التقليدية، لكن الانهيار المفاجئ للحكومة الأفغانية، وسلسلة الغارات الأخيرة على الصومال، أثارت مشكلات جديدة أمام تلك العمليات، بحسب مسؤولين حاليين وسابقين“.

وأردفت أن ”إدارة بايدن كانت تأمل في إنهاء تلك الخطة، بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001، للحدّ من الحرب التي لا نهاية لها على الإرهاب، وإعادة توجيه سياسة الأمن القومي، بحيث تواكب التغييرات التي شهدها العالم منذ 11 سبتمبر، لكن قدرة فريق بايدن على الانتهاء من تلك الخطة بالموعد النهائي المحدد لها، أصبحت موضع شك كبير، في ظل الأحداث التي تتغير سريعًا“، والشكوك المحيطة بالمستقبل“، مشيرة إلى أن كثيرًا من المسؤولين الذين كانوا يطورون ويتوافقون على خطة معدلة بأفغانستان، يركزون الآن على عمليات الإجلاء الطارئة في كابول.

وتابعت أن ”بايدن شرع منذ يناير الماضي، وبعد تولي مهام منصبه بشكل رسمي، بوضع سياسته الشاملة الخاصة، للهجمات بالطائرات المسيرة دون طيار، على التهديدات الإرهابية التي تنبع من دول لا تملك الولايات المتحدة قوات على الأرض فيها“.

ولفتت الصحيفة، إلى أن ”إدارة بايدن تابعت ما فعله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي خفف كثيرًا من القواعد الخاصة بتلك الهجمات في 2017، التي سبق أن فرضها الرئيس الأسبق باراك أوباما، وأن فريق بايدن قضى أكثر من 7 شهور بمراجعة تلك السياسات، التي تضمنت الضحايا المدنيين الذين يسقطون نتيجة تلك الغارات، وتقييم تطور التهديد الإرهابي العالمي“.

وكما هو متصور، فإن النهج الذي سوف تعلنه إدارة بايدن، سيجمع بين إستراتيجيتي أوباما وترامب، بحيث يلتزم بخطة الأول في التركيز الدقيق للغاية على أهداف الضربات المفتوحة، في الدول التي يندر فيها شن تلك الهجمات، لكن في مناطق تشهد مثل هذه الغارات الروتينية، كأفغانستان والصومال، فإنها ستحافظ على جزء من نهج ترامب.

انهيار الخطة الأصلية مع سقوط كابول

ورأت ”نيويورك تايمز“ أن الاضطرابات الأخيرة في أفغانستان، جعلت الخطة التي وضعها فريق بايدن للوضع في تلك الدولة قد عفا عليها الزمن. وقال مسؤولون، إن الإدارة الأمريكية بحاجة الآن إلى تطوير دليل جديد، للتحكم في أي ضربات مستقبلية هناك، قبل أن يتمكن بايدن من وضع السياسة العامة موضع التنفيذ، وأن مستقبل الغارات الأمريكية في أفغانستان مهم للغاية، لأن بايدن وفريقه دافعوا عن قرار سحب القوات البرية الأمريكية، بناءً على وعد يقوم على استمرار القدرة على ضرب أي تهديد إرهابي محتمل، ينبع من تلك الدولة.

وأوضحت أن الخطة الأصلية لإدارة بايدن في أفغانستان، كانت قائمة على سيناريو تستطيع من خلاله الولايات المتحدة شن غارات جوية بموافقة الرئيس الأفغاني أشرف غني، ودعم جهود حكومته لمقاومة أي جماعات إرهابية عابرة للحدود، مثل القاعدة وداعش، اللتين تسعيان إلى استخدام أفغانستان كقاعدة للعمليات الإرهابية، وفي الوقت الذي تسعى فيه طالبان لفرض سيطرتها على أفغانستان، فإنها ستكون محايدة ظاهريًا على الأقل في هذه النقطة تحديدًا.

وأفادت بأن ”تطورات الأوضاع في أفغانستان خلال الأسابيع القليلة الماضية، أجبرت الإدارة الأمريكية على تعديل خططها، بعد هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني، واستسلام الجيش الأفغاني فجأة، واكتساح حركة طالبان للسلطة باعتبارها حكومة الأمر الواقع، نتيجة لذلك، فإنه يتعين إعادة تطوير إستراتيجية أي عمليات مستقبلية لمكافحة الإرهاب في أفغانستان، في ظل حالة عدم اليقين بشأن نوايا طالبان، بما في ذلك ما إذا كانت الحركة، ستعود لاستضافة معسكرات إرهابية، كما فعلت في التسعينيات“.

ونقلت عن لوك هارتيغ، الذي عمل على وضع إستراتيجية الطائرات المسيرة في عهد إدارة أوباما، بوصفه مديرًا بارزًا لوحدة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأمريكي، قوله إن ”خطط بايدن منطقية من ناحيتين، إذ تتمثل في رفع معايير حماية المدنيين، مع الحفاظ أيضًا، على مرونة أكبر في التعامل مع مناطق واسعة من العالم، لكن الوضع في أفغانستان الآن، سيكون متقلبا للغاية، بالتالي فإنني لن أكون راغبًا على الإطلاق في وضع دليل يخص تلك الدولة في الوقت الحالي“.

كما نقلت الصحيفة، عن جاك غولدسميث، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة هارفارد، الذي يكتب كثيرًا عن السياسة القانونية للأمن القومي، قوله إن ”إنشاء أي نظام بيروقراطي، والتخطيط لشنّ غارات بالطائرات المسيرة، يضرب في الصميم أي تصريحات أدلى بها بايدن، حول رغبته بوضع حد للحروب التي لا نهاية لها، فلا يمكن أن ألقي باللوم عليهم، لأنني أعتقد أن التهديدات الحقيقية لا تزال مستمرة، فمن الأفضل أن يكون لديك نظام للتعامل، بدلًا من ترك وزارة الدفاع الأمريكية تفعل ما تشاء. لكن إنشاء نظام لضربات الطائرات المسيرة، لا يبدو طريقًا لإنهاء الحروب الأبدية“.