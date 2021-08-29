برلماني إيراني: الأفلام المسربة من سجن إيفين أنتجتها إسرائيل

قال عضو البرلمان الإيراني نائب رئيس اللجنة القانون والقضائية في البرلمان، حسن نوروزي، الأحد، إن الأفلام والصور المسربة من سجن إيفين شمال العاصمة طهران، هي أفلام ومقاطع أنتجها الصهاينة (إسرائيل).

والأسبوع الماضي، نشرت جماعة إيرانية معارضة تدعي ”عدالة علي“ مقاطع وصورا من داخل سجن إيفين تظهر عمليات تعذيب وعنف ضد السجناء، فيما اعترفت السلطات بصحة هذه المقاطع المسربة ودعت إلى إجراء تحقيق عاجل.

وقال نوروزي، في تصريح نقلته وكالة أنباء ”برنا“ الحكومية: ”مقاطع الفيديو التي جرى نشرها عن سجن إيفين هي من أعمال الصهاينة“، زاعما أن هذه المقاطع جرى إنتاجها ونشرها بسبب هزائم الولايات المتحدة وإسرائيل في أفغانستان.

وقال النائب الذي ينتمي للتيار المتشدد في إيران: ”الجيش الأول في العالم (أمريكا) هُزِم على يد مقاتلي أفغانستان حفاة القدمين والمضطهدين، وأرادوا تشتيت انتباه الناس عبر إيران“.

وأضاف وهو يشير لما حدث في سجن إيفين: ”هذا غير مقبول بالنسبة لي، وضميري لا يقبل أن يحدث مثل هذا الشيء في السجون الإيرانية“.

وكرر النائب الإيراني مزاعمه لتبرئة بلاده مما حدث للسجناء السياسيين بالقول إن ”التعذيب هو الذي يحدث في السجون الأمريكية والإسرائيلية عبر شنق الناس“.

وتابع: ”ولا أعتقد أن إيران مهد لتعذيب السجناء، وسألت الناس الذين ذهبوا بمفردهم (إلى السجن) قالوا إنهم أعطونا القرآن الكريم، فهذه الأفلام المسربة عنظ إيفين أنتجها الصهاينة“.

من جانبه، قال عضو البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، اليوم الأحد، إنه ”إذا تم تأكيد إساءة معاملة السجناء، فسوف نتعامل مع المخالفين“.

وأضاف رضائي: ”ليس المهم من ارتكب هذه الانتهاكات، ولكن المهم هو الإرادة التي يجب أن تكون في القضاء للتعامل مع الجناة ومثل هذه السلوكيات بشكل عام“.

وتعرضت السلطات القضائية الإيرانية إلى انتقادات داخلية وخارجية بسبب حجم القسوة والعنف المفرط الذي ترتكبه بحق السجناء الإيرانيين في سجن إيفين الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة بسبب وجود الكثير من الشخصيات السياسية المعارضة والناشطين والصحفيين.

ولا تسمح إيران للمنظمات الدولية بزيارة سجونها، وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت طهران بالسماح لمقرر الأمم المتحدة الخاص للشؤون الإيرانية جافيد رحمان بزيارة السجون الإيرانية.

من جهته أعلن رئيس مصلحة السجون الإيرانية، محمد حاج مهدي محمدي، الأربعاء الماضي، عن إحالة العناصر الأمنية التي ظهرت في مقاطع الفيديو المسربة من السجن، إلى المحاكم العسكرية بعد فصلهم من الخدمة.