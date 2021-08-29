القوات الأمريكية تبدأ المرحلة الأخيرة في عملية الإجلاء بمطار كابول

قال مسؤول أمني غربي بمطار كابول لرويترز اليوم الأحد إنه لم يبق سوى نحو ألف مدني في المطار مع دخول القوات الأمريكية المرحلة الأخيرة لعملية الإجلاء.

وأضاف المسؤول أن حجم الحشود عند بوابات المطار تراجع بعد تحذير من هجوم آخر وشيك.

وحذرت الولايات المتحدة السبت من ”تهديد محدد وموثوق“ قرب مطار كابول، حاضة مواطنيها على مغادرة المنطقة، بعد أيام على هجوم دموي استهدف المطار.

وقالت السفارة الأميركية في كابول في تحذير أمني ”بسبب تهديد محدد وموثوق، يتعين على جميع المواطنين الأميركيين الموجودين على مقربة من مطار كابول … مغادرة منطقة المطار فورا“.

وأشارت السفارة في تحذيرها إلى التهديد الذي تتعرض له ”البوابة الجنوبية (للمطار)، وبوابة وزارة الداخلية الجديدة، والبوابة القريبة من محطة بنجشير للبترول في الجانب الشمالي الغربي من المطار“.

في وقت سابق السبت، حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من هجوم ”محتمل جداً“ على مطار كابول في الساعات المقبلة، مؤكّداً أنّ الضربة الأميركية التي أسفرت عن مقتل عنصرين في تنظيم الدولة الإسلامية بولاية خراسان ليست ”الأخيرة“.

وقال بايدن في بيان إثر لقائه مستشاريه العسكريين والأمنيين إنّ ”الوضع على الأرض يبقى بالغ الخطورة، ويظلّ خطر (وقوع) هجوم إرهابي على المطار مرتفعاً“.

وأضاف ”قادتنا أبلغوني بهجوم محتمل جداً خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة“.

وتابع بايدن في بيانه ”قلتُ إنّنا سنطارد المجموعة المسؤولة عن الهجوم على قوّاتنا ومدنيّين أبرياء في كابول، وقد فعلنا ذلك“.

وفي الإطار ذاته، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت، عن مقترح ستتقدم به كل من فرنسا وبريطانيا لإقامة منطقة آمنة في كابول.

وقال الرئيس الفرنسي إن فرنسا وبريطانيا ستقدمان مشروع قانون في جلسة طارئة للأمم المتحدة بشأن أفغانستان يوم الاثنين يقترح إقامة منطقة آمنة في كابول للأفراد الراغبين في مغادرة البلاد.

وأضاف ماكرون في مقابلة مع صحيفة ”لو جورنال دو ديمانش“ تنشر الأحد ”مشروع القانون الذي نقترحه يهدف إلى تحديد منطقة آمنة في كابول، تحت سلطة الأمم المتحدة، تتيح استمرار العمليات الإنسانية“.

ويعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اجتماعا بشأن أفغانستان مع مندوبي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا وهي الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.