إيراني في صفوف القوات الأمريكية من بين ضحايا تفجير كابول

كشفت تقارير لوسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، إن من بين ضحايا التفجير الذي وقع في مطار العاصمة الأفغانية كابول مساء يوم الخميس الماضي، شاب إيراني الأصل يدعى ”كريم نيكوئي“ يحمل الجنسية الأمريكية.

وذكر موقع ”فرارو“ الإيراني إن ”كريم نيكوئي أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية، كان يتمركز في مطار كابول، لقي حتفه في التفجير الذي استهدف المطار“.

وقتل ما لا يقل عن 13 جندياً أمريكياً وأصيب 18 آخرون على الأقل، كما قتل العديد من الأفغان في الهجوم الإرهابي، وفقاً لما ذكرت تصريح لمسؤولين في البنتاغون.

ولم يكشف المسؤولون العسكريون الأمريكيون عن أسماء القتلى، لكنهم يقولون إن 10 من مشاة البحرية وجنديين وأحد أفراد البحرية الأمريكية قتلوا.

وقال ”ستيف نيكويي“ والد الجندي ”كريم“ الذي يعمل في عمل للنجارة في ولاية كاليفورنيا، لصحيفة ديلي بيست الأمريكية، ”اكتشفت أن انفجارا وقع في كابول يوم الخميس، تركت محل عملي وجلست أمام التلفزيون لأشاهد الأخبار“.

وأضاف ستيف نيكويي ”بعد ثماني ساعات من الانفجار، جاءت مجموعة من مشاة البحرية إلى منزلي وأخبرتني أن كريم قُتل“، مبيناً ”إن الأشخاص الذين جاءوا كانوا مستائين للغاية لدرجة أنه حاول تهدئتهم“.

وكان كريم نيكويي الجندي الأمريكي من أصول إيرانية يبلغ من العمر 20 عامًا فقط وقت مقتل في هجوم مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وتابع ستيف نيكويي إن ”ولده المقتول يحب ما كان يفعله“، مبيناً إنه يريد احترام ”الرئاسة“ لكنه لم يكن مهتمًا بجو بايدن.

ووفقاً للتقرير الذي أوردته صحيفة ”اندبندنت“ البريطانية بالنسخة الفارسية، إن “ ستيف نيكويي كان من مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وانضم نجله إلى الجيش خلال رئاسة ترامب“.

وقال ستيف نيكويي ”إنه يعتقد أن ترامب لم يكن شخصًا يعرض للخطر الشعب والجنود الأمريكيين“، موضحاً إن نجله وقوات أمريكية أخرى أرسلوا إلى كابول بينما كانت المدينة تحت سيطرة طالبان.

وألقى الرجل المفجوع بمقتل ولده في أفغانستان باللوم على قادة عسكريين أمريكيين قائلا إن ”بايدن خان ابنه وجنودا أمريكيين آخرين“.

ونشر الوالد صورة لولده عبر حسابه في ”انستغرام“، وقال ”هذه آخر صورة أرسلها لي ابني، يوم الأحد أعرف أنني ما زلت في حالة صدمة أشعر بأن روحي تترك جسدي“.