وصول قوات روسية إلى بيلاروسيا لإقامة مركز تدريب عسكري

أعلنت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء، اليوم السبت، أن قوات روسية من سلاح الصواريخ المضادة للطائرات وصلت إلى البلاد، في مهمة لإقامة مركز تدريب بمدينة جرودنو، قرب الحدود مع بولندا وليتوانيا.

ومن المرجح أن تزيد هذه الخطوة من حدة التوتر بين روسيا البيضاء وجارتيها بولندا وليتوانيا، اللتين تتهمهما بالتدخل في شؤونها، من خلال استضافة زعماء المعارضة المنفيين ورفضهما الاعتراف بفوز ألكسندر لوكاشينكو في انتخابات العام الماضي.

ويقول منتقدو لوكاشينكو إن الانتخابات زُورت، وهو ما ينفيه.

وقالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن ”قرار إنشاء مراكز عسكرية مشتركة لقوات روسيا وروسيا البيضاء تم الاتفاق عليه خلال محادثات جرت بين القوات المسلحة في البلدين، في مارس آذار بموسكو“.

وأضافت أنها تتوقع أيضا ”وصول طائرات روسية مقاتلة من طراز سوخوي-30 إس إم إلى روسيا البيضاء في الثالث من سبتمبر أيلول“، ولم يتم الكشف عن عدد الطائرات وحجم انتشار القوات.

واحتفظت روسيا بعلاقات عسكرية واقتصادية وثيقة مع روسيا البيضاء التي نبذتها الدول الغربية، منذ شن لوكاشينكو حملة على الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل.

وقال لوكاشينكو الشهر الماضي إن بلاده لن تتردد في استدعاء القوات الروسية إذا لزم الأمر، رغم قوله إنه ”ليست هناك حاجة لها“.