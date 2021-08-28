بايدن يحذر من هجوم "محتمل" على مطار كابول.. ويتوعد "داعش"

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، من هجوم ”محتمل جدا“ على مطار كابول ”في الساعات الـ24 إلى الـ36“ المقبلة، مؤكدا أن الضربة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل عنصرين من تنظيم داعش في أفغانستان ”لن تكون الأخيرة“.

وقال بايدن، في بيان، إثر لقائه مستشاريه العسكريين والأمنيين، إن ”الوضع على الأرض يبقى بالغ الخطورة ويظل خطر (وقوع) هجوم إرهابي على المطار مرتفعا“، مضيفا أن ”قادتنا أبلغوني بهجوم محتمل جدا خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة“.

من جهة أخرى، توعد الرئيس الأمريكي بشن مزيد من الهجمات ضد تنظيم داعش في أفغانستان ردا على تفجير دامٍ وقع خارج مطار كابول، وحذر من أن الوضع على الأرض لا يزال ”خطيرا للغاية“.

وقال بايدن: ”هذا الهجوم ليس الأخير. سنواصل تعقب أي شخص شارك في ذلك الهجوم البشع ونجعله يدفع الثمن“.