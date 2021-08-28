كلمة عبداللهيان بـ "العربية" خلال قمة بغداد تثير سخرية نشطاء إيرانيين (فيديو)

أثارت كلمة وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان التي ألقاها في قمة بغداد باللغة العربية سخرية نشطاء إيرانيين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وانطلقت عبر مصنات التواصل، حملة سخرية على وزير الخارجية ”عبداللهيان“، بسبب كلمته باللغة العربية، حيث استهجن النشطاء كلمة الوزير التي تخللتها أخطاء لغوية وإملائية كبيرة.

وأعاد الإيرانيون التذكير ضمن سخريتهم أن عبداللهيان كان مسؤولا سابقا بوزارة الخارجية عن الشؤون ”العربية“ والإفريقية، ولذلك كان من المفترض أن يتقن اللغة العربية.

ومن بين التعليقات الساخرة للإيرانيين على كلمة عبد اللهيان، تغريدة للمواطنة صاحبة حساب ”إنجي“ عبر تويتر، حيث قالت ”يجب أن تأتوا بمعلم لغة عربية إلى أمير عبد اللهيان فكم يواجه صعوبات في القراءة، رغم أنه لا يبدو عليه الاستعداد لتعلم اللغة“.

وشارك الناشط الإيراني صاحب حساب ”مردي تنها“ مقطع فيديو لكلمة عبد اللهيان في قمة بغداد عبر تويتر، وعلق قائلا ”إن اللغة العربية عند أمير عبد اللهيان في مستوى لغته الإنجليزية، كما أن إدراكه عن الدبلوماسية قد أظهره اليوم أمام العالم أجمع“.

وكان نشطاء وحتى نواب بالبرلمان الإيراني ممن رفضوا منح الثقة لعبد اللهيان قد أعادوا نشر مقطع فيديو شهير لعبد اللهيان وهو يتحدث في مقابلة صحفية باللغة الإنجليزية، حيث أكدوا أن هذا المستوى للغة لا يؤهل عبد اللهيان لمنصب وزير الخارجية.

وعلق الدبلوماسي الإيراني السابق، حسين علي زاده على إلقاء وزير الخارجية لكلمة بلاده أمام قمة بغداد باللغة العربية بقوله ”مثلما يعاني أمير عبداللهيان من ضعف مفرط في اللغة الإنجليزية أيقنت اليوم أيضا أنه غير ملم باللغة العربية. فإذا لا يوجد نص مكتوب فلا يجب القراءة حينها، في حين أن كلمته قد تضمنت من 5 إلى 6 أخطاء وحتى أن نطقه للكلمات جاء بلهجة فارسية“.

وأشار الناشط الإيراني ”وحيد منادي“ إلى وقوع وزير الخارجية عبد اللهيان في خطأ ضمن البروتوكلات الدبلوماسية في قمة بغداد بجانب أخطاء كلمته باللغة العربية، وغرد ”لقد أخطأ أمير عبد اللهيان في مؤتمر العراق عندما وقف في صف زعماء الدول، فضلا عن تصريحه بعبارات غير مفهومة باللغة العربية تعج بالأخطاء“.