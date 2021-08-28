"طالبان" تدين الغارة الأمريكية وتستعد لتشكيل حكومة أفغانية جديدة

أدانت حركة طالبان اليوم السبت الغارة التي شنتها أمريكا بطائرة مسيرة على متشددين من تنظيم داعش، في أعقاب الهجوم الانتحاري على مطار كابول يوم الخميس، ووصف متحدث باسم الحركة العملية بأنها ”هجوم صارخ على أرض أفغانية“.

جاءت تصريحات المتحدث باسم طالبان، بعد أن كشف الجيش الأمريكي في وقت سابق اليوم، أنه نفذ عملية عسكرية في إقليم نانغار شرق أفغانستان استهدفت قياديا بتنظيم داعش مسؤولا عن التخطيط.

وأضاف الجيش الأمريكي في بيان، أن ”العملية العسكرية تم تنفيذها بطائرة مسيرة“، مبينا أن المؤشرات الأولية ”تدل على أننا قتلنا الهدف. لم نعلم بسقوط ضحايا من المدنيين“، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وذكر مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه، أن ”الضربة استهدفت عضوا في تنظيم داعش يخطط لشن هجمات“.

وتأتي العملية الأمريكية بعد يوم من هجوم خارج مطار كابول أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال يوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستتعقب المسؤولين عن الهجوم، وإنه أمر وزارة الدفاع بإعداد خطط لضرب الجناة.

وأعربت واشنطن عن مخاوفها من عمليات إرهابية قد يشنها تنظيم داعش في أفغانستان، خاصة في محيط مطار كابول.

وقالت السفارة الأمريكية في كابول السبت، إنها نصحت المواطنين الأمريكيين بتجنب الانتقال إلى المطار بسبب تهديدات أمنية.

وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد إن ”طالبان تتوقع تولي السيطرة على مطار كابول بشكل كامل قريبا جدا فور رحيل القوات الأمريكية“، وأضاف: ”من المبكر أن نقرر إن كنا في حاجة لمساعدة من تركيا أو قطر في إدارة مطار كابول“.

حكومة في غضون أيام

وأضاف أن ”الحركة سوف تعلن حكومة كاملة في غضون أيام“، وتابع أن ”من الصعب توقع وجود نساء في الحكومة“، مشيرا إلى ”أن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه كبار القادة“.

وقال متحدث طالبان إنه تم تعيين مسؤولين بالفعل لإدارة مؤسسات رئيسية، بما في ذلك وزارتا الصحة العامة والتعليم والبنك المركزي. ومضى يقول إنه ”يتوقع حل المشكلات الاقتصادية الخطيرة التي أدت إلى تضرر العملة الأفغانية قريبا“.

وأشار ذبيح الله مجاهد إلى أن الحركة تناشد الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الغربية الأخرى ”الإبقاء على علاقات دبلوماسية مع أفغانستان“.