حرائق في إسرائيل بسبب بالونات حارقة من غزة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تسببت بالونات حارقة أطلقت، اليوم السبت، من قطاع غزة باندلاع حرائق في إسرائيل، وفق ما أفادت إدارة الإطفاء الإسرائيلية في بيان.

وأكد عناصر الإطفاء أن حريقين اندلعا في منطقة أشكول القريبة من القطاع، وقد توجهوا مساء إلى المكان لإخمادهما.

ونقل المصدر نفسه عن خبراء أن ”بالونات حارقة“ تسببت في الحريقين.

وفي وقت سابق السبت، قضى فلسطيني (12 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات وقعت قبل أسبوع، قرب السياج الفاصل بين الدولة العبرية وقطاع غزة.

ويوم السبت الماضي، أصيب أربعون فلسطينيا بنيران إسرائيلية وفق سلطات غزة، بينهم رجل (32 عاما) توفي الأربعاء.

ولا يزال عنصر في قوات الأمن الإسرائيلية أصيب خلال المواجهات في وضع حرج.

وعلى الإثر، شنت إسرائيل ضربات جوية على مواقع لحركة حماس التي تسيطر على القطاع المحاصر، وتحملها الدولة العبرية مسؤولية أي عمل يطال أراضيها انطلاقا منه.

واندلعت مواجهات جديدة الأربعاء على الحدود بين غزة وإسرائيل، لكنها كانت أقل عنفا من صدامات السبت الماضي.

وفي السياق نفسه، دعت فصائل عدة في غزة إلى تظاهرات مساء السبت؛ احتجاجا على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ نحو خمسة عشر عاما.

وتكرر إطلاق البالونات الحارقة والردود الإسرائيلية النارية منذ 21 أيار مايو، حين أعلن وقف لإطلاق النار أنهى نزاعا عسكريا بين إسرائيل وحماس استمر أحد عشر يوما، وأسفر عن مقتل 260 فلسطينيا، فيما قتل 13 شخصا في الجانب الإسرائيلي، بينهم جندي.