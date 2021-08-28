مسؤول: عدد الجنود الأمريكيين في مطار كابول أصبح أقل من 4000

تراجعت أعداد الجنود الأمريكيين في مطار كابول، إلى أقل من 4 آلاف، بحسب ما نقلته وكالة ”رويترز“، اليوم السبت، عن أحد المسؤولين.

وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن ”عدد الجنود الأمريكيين في مطار كابول انخفض لأقل من 4000 جندي، من إجمالي 5800 سابقًا“.

ولا يعتقد المسؤول، أن الضربة الجوية بطائرة مسيّرة، أمس الجمعة، والتي استهدفت مسؤول تخطيط في تنظيم داعش (ولاية خراسان) قد أصابت مسؤولًا رفيعًا بالتنظيم“. مشيرًا إلى أنه ”من غير المستبعد، القيام بعمليات أخرى في المستقبل“، وفق تعبيره.

بدوره، قال مسؤول عسكري أمريكي كبير، اليوم السبت، ”إنه تم قتل هدفين كبيرين في تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان، وإصابة آخر في هجوم بطائرة مسيّرة في أفغانستان، يوم الجمعة“.

ولاحقًا أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مقتل هدفين ”مهمين“ في تنظيم داعش، وإصابة ثالث خلال الضربة في أفغانستان.