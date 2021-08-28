شويغو: روسيا تريد أن يعزز تحالف "معاهدة الأمن الجماعي" تعاونه بشأن أفغانستان

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم السبت، إن موسكو ستعمل بشكل أوثق مع الأعضاء معها في تحالف أمني تشكَّل فيما بعد الاتحاد السوفيتي، بعد أن أثار انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مخاطر أمنية في المنطقة.

وتسبب خروج الولايات المتحدة من أفغانستان بقلق أمني لموسكو التي ترى آسيا الوسطى السوفيتية السابقة جزءًا من جناحها الدفاعي الجنوبي، وتخشى انتشار التشدد الإسلامي.

وأضاف شويغو، أن موسكو كثفت اتصالاتها داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف تقوده موسكو، ويضم 6 دول سوفيتية سابقة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن شويغو قوله: ”نحن على اتصال وثيق بأعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن أفغانستان… ولهذا السبب يجب تعزيز تفاعلنا داخل المنظمة“.

وأضاف: ”إن خطر عبور المسلحين الأفغان إلى الدول المجاورة زاد بعد استيلاء طالبان السريع على البلاد هذا الشهر مع انسحاب القوات الأمريكية“، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

وتابع وزير الدفاع قائلًا: ”إن تهريب المخدرات مصدر قلق آخر“.

وقالت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أمس الجمعة، إنها ستُجري تدريبات عسكرية في قرغيزستان وطاجيكستان، خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول إلى أكتوبر/ تشرين الأول، بمشاركة عدة آلاف من القوات بسبب الوضع في أفغانستان.

وقال شويغو إن ”البرنامج الجاري لإعادة تسليح جيوش قازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، سيستمر“.

ويوم الثلاثاء الماضي، أكد وزير الدفاع الروسي وقوع كميات هائلة من الأسلحة في أيدي مسلحي حركة طالبان المتشددة جراء التطورات الأخيرة في أفغانستان، معتبرًا أن هذا الأمر يشكل ”أهم تهديد“.

وقال شويغو، في تصريح صحفي: ”التهديد الأول والأهم يتمثل بوقوع كميات هائلة حقًا من الأسلحة في أيدي عناصر طالبان“.

وأشار شويغو إلى أن تلك الأسلحة تشمل أكثر من 100 قطعة من منظومات الدفاع الجوي المحمولة، مصرحًا: ”هذا الأمر لا يسيطر عليه ولا يمكن أن يسيطر عليه أحد“.

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل/ نيسان، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقًا لخطة الرئيس جو بايدن، شنت حركة طالبان المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة في البلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية.

وفي 15 أغسطس/ آب، دخل مسلحو طالبان العاصمة كابل، حيث سيطروا على القصر الرئاسي.