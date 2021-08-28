لأول مرة في عهد بايدن.. البنتاغون يجري محادثات مع الجيش الصيني

أجرى مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) محادثات مع الجيش الصيني، وذلك للمرة الأولى منذ تولي جو بايدن الرئاسة في كانون الثاني/يناير الماضي، وفق قول مسؤول أمريكي أمس الجمعة.

وقال المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المحادثات تركزت على إدارة المخاطر بين البلدين.

وتضع الولايات المتحدة مواجهة الصين في قلب سياستها للأمن القومي منذ أعوام، ووصفت إدارة بايدن المنافسة مع الصين بأنها ”أكبر اختبار جيوسياسي“ في القرن الحالي.

وأوضح المسؤول أن نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الصين، مايكل تشيس، تحدث الأسبوع الماضي مع نائب مدير مكتب الجيش الصيني للتعاون العسكري الدولي، الميجر جنرال الصيني هوانغ شوبنغ.

وأضاف أن تشيس ركز على ”إدارة الأزمات والمخاطر“.