بايدن وبينيت يبحثان الخطوات الهادفة لردع واحتواء "سلوك إيران الخطير"

قال البيت الأبيض في بيان مساء الجمعة ”بالتوقيت المحلي“، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن راجع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الخطوات الهادفة لردع واحتواء ”سلوك إيران الخطير بالمنطقة“.

وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن أكد في اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت دعم إدارته الكامل لتجديد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

وأكد بايدن خلال اللقاء، أهمية الخطوات الهادفة لتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين وتوفير فرص اقتصادية أكبر لهم، منوها إلى أهمية الامتناع عن التصرفات التي يمكن أن تفاقم التوتر مع الفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قال الأربعاء، إن تل أبيب ستواصل ما سمّاها بـ“هجماتها السرية“ ضد إيران، وتعهد بتعزيز التحالف مع دول عربية لمواجهة التوسع الإيراني في المنطقة.

وأشار بينيت في مقابلة مع صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، بعد وصوله إلى الولايات المتحدة، إلى أنه سيؤكد معارضته للاتفاق النووي مع إيران خلال لقائه بالرئيس جو بايدن الخميس، لافتا إلى ”أنه سيقدم رؤية إستراتيجية جديدة بشأن إيران“.

وأضاف بينيت في أول مقابلة له مع صحيفة أجنبية منذ توليه رئاسة الوزراء ”هذه الإستراتيجية ستشمل تعزيز العلاقات مع الدول العربية المعارضة للنفوذ الإيراني الإقليمي وطموحاتها النووية، واتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد إيران، ومواصلة الهجمات الإسرائيلية السرية ضد طهران“.

وتابع ”ما نحتاج إلى القيام به، وما سنقوم به، هو تشكيل تحالف إقليمي من الدول العربية التي تربطنا بها علاقات جيدة، لدرء وعرقلة هذا التوسع الإيراني في المنطقة، وهذه الرغبة في الهيمنة.“

ونبٌه بينيت إلى أن إسرائيل قوية، وستكون الدعامة الأساسية للاستقرار مع الرغبة في القيام بالمهمة للحفاظ على هذه المنطقة أكثر أمانا، متعهدا باتباع ما وصفه بـ“نهج جديد وبنّاء لاحتواء البرنامج النووي الإيراني“.

وكانت غالبية وسائل الإعلام العبرية قد تحدثت عن تصدر الملف الإيراني المباحثات التي يجريها بينيت في واشنطن، في ظل تباين الرؤى بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، فيما أشارت ”معاريف“ إلى أن الاجتماع سيركز على ملف الاستثمارات الصينية في إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن هذا الملف يقف على رأس أولويات الاجتماع بين بايدن وبينيت، ولا سيما في ظل التنافس الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن الأخيرة لا تكف عن مطالبة إسرائيل بتقليص الاستثمارات الصينية.