الجيش الأمريكي يعلن استهداف قياديا بداعش شرق أفغانستان

قال الجيش الأمريكي السبت، إنه نفذ عملية عسكرية في شرق أفغانستان ضد عضو بتنظيم داعش مسؤول عن التخطيط.

وأضاف الجيش الأمريكي في بيان، إن العملية العسكرية تم تنفيذها بطائرة مسيرة، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن قتل الهدف وفقا للمؤشرات الأولية.

وتأتي العملية الأمريكية بعد يوم من هجوم خارج مطار كابول أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا.

وأعربت واشنطن عن مخاوفها من عمليات إرهابية قد يشنها تنظيم داعش في أفغانستان خاصة في محيط مطار كابول.

وقالت السفارة الأمريكية بكابول السبت، إنها نصحت المواطنين الأمريكيين بتجنب الانتقال إلى المطار بسبب تهديدات أمنية.

وأضافت السفارة في بيان، أن المواطنين الأمريكيين المتواجدين عند البوابة الشرقية والبوابة الشمالية أو وزارة الداخلية الجديدة ”عليهم المغادرة على الفور“.

والجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، في إفادة صحفية، إن حركة طالبان ليست مسؤولة عن أي جزء من الجانب العسكري من مطار كابول أو بواباته، والتي لاتزال تحت سيطرة الجيش الأمريكي.

يأتي تصريح المسؤول الأمريكي بعد أن أعلن مقاتلو حركة طالبان سيطرتهم على أقسام من مطار كابول، الجمعة، وفق ما أعلن متحدث باسم الحركة، وذلك مع اقتراب موعد 31 آب / أغسطس النهائي لسحب جميع الجنود الأجانب من أفغانستان.

وكتب المتحدث بلال كريمي عبر تويتر: ”اليوم، أخلى الأمريكيون ثلاثة مواقع مهمة في القسم العسكري من مطار كابول، وباتت تحت سيطرة الإمارة الإسلامية“، على حد تعبيره.

وأضاف: ”يبقى الآن قسم صغير جدا مع الأمريكيين“.

وفي ساق متصل، كان مسؤول في مستشفى قال، الجمعة، إن عدد الأفغان الذين قُتلوا في هجوم انتحاري استهدف مطار العاصمة كابول، الخميس، ارتفع إلى 79.

وأضاف أن أكثر من 120 شخصاً أصيبوا، ما زال بعضهم في المستشفى، لكن كثيرين عادوا إلى منازلهم.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، إن الهجوم لم ينفذه مهاجمان وإنما مهاجم انتحاري واحد فقط.

وكان البنتاغون أعلن، في وقت سابق، أن حصيلة الضحايا العسكريين الأمريكيين الذين سقطوا في الهجوم الانتحاري، الذي وقع الخميس عند إحدى بوابات مطار كابول، ارتفع إلى 13 قتيلا و18 جريحا.