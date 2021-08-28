الإفراج عن سرحان قاتل مرشح الرئاسة الأمريكية كنيدي عام 1968

قال مسؤولون في إدارة السجون بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الجمعة إن لجنة للإفراج المشروط قررت الإفراج عن سرحان سرحان، اللاجئ الفلسطيني الذي أدين بقتل مرشح الرئاسة الأمريكية روبرت إف كنيدي عام 1968.

ويُرفع بعد ذلك قرار الإفراج عن سرحان (77 عاما) إلى الفريق القانوني للجنة الذي لديه 120 يوما للبت فيه. ويمنح القانون حاكم الولاية بعد ذلك 30 يوما للسماح بتنفيذه أو إلغاءه.

ويقضي سرحان الفلسطيني المولد عقوبة السجن مدى الحياة بعد إدانته بقتل كنيدي (42 عاما) بالرصاص في فندق أمباسادور بمدينة لوس أنجليس يوم الخامس من يونيو حزيران عام 1968. وأصيب السناتور كنيدي، وهو وزير سابق للعدل، بالرصاص بعد دقائق من إلقائه خطاب النصر عقب فوزه بالانتخابات التمهيدية في الولاية وتوفي في اليوم التالي.

وقال سرحان إنه لا يتذكر حادث القتل رغم أن قال أيضا إنه أطلق الرصاص على كنيدي لغضبه من دعمه لإسرائيل.

وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز أن فردين من أسرة السناتور القتيل، أحدهما نجله روبرت إف كنيدي جونيور، أرسلا للجنة الإفراج المشروط دعما للإفراج عن سرحان.

وقالت أنجيلا بيري محامية سرحان للصحيفة إن موكلها لم يُتهم قط بانتهاك خطير داخل السجن وإن مسؤولي السجن يرون إنه لا يشكل خطرا يذكر.

ولم يتسن الوصول لمسؤولين باللجنة ولا المحامية للتعقيب.

وكان طلب الإفراج المشروط عن سرحان، المسجون في سان دييجو، قد قوبل بالرفض في 15 مرة سابقة.

وبحسب معلومات منشورة على ويكيبيديا، سرحان بشارة سرحان (19 مارس 1944) هو فلسطيني مسيحي يحمل الجنسية الأردنية اغتال السيناتور الأمريكي روبرت كينيدي في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، في 5 يونيو 1968؛ توفي كينيدي في اليوم التالي في المستشفى متأثرا بجراحه. وأدين سرحان بالقتل وقضى عقوبة السجن المؤبد في سجن ريتشارد دونوفان الإصلاحي في مقاطعة سان دييجو، كاليفورنيا.

عندما كان سرحان في الثانية عشرة من عمره، هاجرت عائلته إلى الولايات المتحدة، وانتقلت لفترة وجيزة إلى نيويورك ثم إلى كاليفورنيا.

في ألتادينا، التحق بمدرسة إليوت جونيور الثانوية، تليها مدرسة جون موير الثانوية وكلية مدينة باسادينا، كلاهما في باسادينا.

وُصف والد سرحان، بشارة، بأنه رجل صارم يضرب أبناءه بقسوة، و بعد وقت قصير من انتقال العائلة إلى كاليفورنيا، عاد بشارة وحده إلى الشرق الأوسط.

انتقل سرحان إلى كورونا ليتدرب ليصبح فارسًا أثناء عمله في اسطبل، لكنه فقد وظيفته وتخلى عن المطاردة بعد تعرضه لإصابة في الرأس في حادث سباق.

ولم يصبح سرحان مواطنًا أمريكيًا أبدًا، بل احتفظ بجنسيته الأردنية بدلاً من ذلك.