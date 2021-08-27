فرنسا تعلن انتهاء عملية الإجلاء من مطار كابول

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في تغريدة على تويتر الجمعة إن فرنسا أنهت عملية الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابول.

وأوضحت الوزيرة أن فرنسا ستواصل مساعدة الراغبين في مغادرة أفغانستان مضيفة أن نحو ثلاثة آلاف فرد، منهم 2600 أفغاني، نقلوا إلى فرنسا خلال العملية.

وبالتزامن مع ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن فرنسا ستبقي على الاتصالات مع مسؤولي حركة طالبان في أفغانستان لضمان السماح للأفراد المهددين بالخطر بمغادرة البلاد خاصة بعد انتهاء عملية الإجلاء الفرنسية.

وأوضح الوزير في بيان مشترك مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن عملية الإجلاء الفرنسية من مطار كابول انتهت مساء اليوم الجمعة بسبب تعذر توفر الأمن ومسارعة القوات الأمريكية بالرحيل.