"فورين بوليسي": الاعتراف الصيني بطالبان "حتمي"

استولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان بمجرد انسحاب قوات الولايات المتحدة، والآن وسط سعي طالبان لاكتساب الشرعية الدولية، بات من المرجح أن تعترف الصين بالقيادة الجديدة وتضفي الشرعية عليها في غضون الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

ووفقا لمجلة ”فورين بوليسي“، قبل سقوط كابول، كان الموقف الرسمي لبكين هو دعم المصالحة بين الأطراف المتحاربة، على الرغم من أنها كانت على علاقة بطالبان رسميا منذ عام 2019، وتتعامل مع الحركة بشكل غير رسمي منذ سنوات.

ورحب وزير الخارجية الصيني وانغ يي بممثلي طالبان للتشاور في بكين وفي 28 يوليو، فيما اعتبر كأبرز علامة على دفء العلاقات بين الصين وطالبان حتى الآن، وأشارت المجلة إلى أنه حتى قبل سيطرة طالبان على أفغانستان، كانت هناك تقارير تفيد بأن بكين تخطط للاعتراف بنظام طالبان.

وقالت المجلة إنه منذ سقوط كابول، وكانت تصريحات بكين ودية وحذرة، ففي 16 أغسطس، بعد يوم واحد من سقوط كابول، سُئلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ عن الاعتراف الصيني المحتمل بطالبان، وأجابت: ”نأمل أن تتمكن طالبان الأفغانية من تشكيل تضامن مع جميع الفصائل والجماعات العرقية في أفغانستان وبناء هيكل سياسي عريض القاعدة وشامل للجميع“.

وفي نفس اليوم، ردد مبعوث الأمم المتحدة الصيني جينغ شوانغ هذا البيان، ولكنه قال ”يجب ألا تصبح أفغانستان أبدا ملاذا للإرهابيين مرة أخرى، ونأمل أن تفي طالبان في أفغانستان بالتزاماتها بجدية وأن تنفصل تماما عن المنظمات الإرهابية“.

وبعد يومين في 18 أغسطس، أتى أقوى تلميح حتى الآن إلى اعتراف الصين رسميا بطالبان، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان ”وفقا للممارسة الدولية المعتادة، يأتي الاعتراف بالحكومة بعد تشكيلها“.

و في 25 أغسطس، قال متحدث باسم وزارة الخارجية، ردا على سؤال حول اجتماع عُقد في اليوم السابق بين ممثلي طالبان والسفير الصيني في أفغانستان، إن بكين ”تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة تطوير حسن الجوار والصداقة والتعاون مع أفغانستان ولعب دور بناء في السلام وإعادة الإعمار في أفغانستان“.

وأشارت المجلة إن حكم طالبان لا يزال في أيامه الأولى، لذلك من المرجح أن تكون الصين حذرة وقلقة من أن طالبان قد تنخرط مرة أخرى في تهريب المخدرات لتمويل حكومتها والعودة إلى دعم الهجمات الإرهابية خارج أفغانستان.

وقالت المجلة إن بكين تخشى من أن يؤدي انتصار طالبان إلى تشجيع الأعضاء المزعومين في حركة تركستان الشرقية الإسلامية التي صنفتها السلطات الصينية كتهديد انفصالي وإرهابي في إقليم شينجيانغ.

وأضافت أنه حتى الآن، كانت الصين تعتمد على باكستان في منع المقاتلين من دخول شينجيانغ أو دعم الجماعة المحظورة، ويبدو أن خطاب طالبان يهدف إلى تهدئة مخاوف بكين، ففي يوليو، قال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين ”إننا نهتم بقمع المسلمين، سواء في فلسطين أو ميانمار أو الصين، ونهتم بقمع غير المسلمين في أي مكان في العالم، ولكننا لن نتدخل في الشؤون الداخلية للصين“.

وفي 16 أغسطس، خلال أول مؤتمر صحفي تعقده طالبان بعد الاستيلاء على السلطة، قال المتحدث باسم طالبان ”نريد أن نؤكد أن أفغانستان لن تستخدم ضد أي شخص ”.

وطمأنت طالبان الصين بأن أفغانستان ما بعد الحرب سترحب بالاستثمار ومشروعات البنية التحتية، وقالت في 10 يوليو ”الصين دولة صديقة، ونحن نرحب بها لإعادة إعمار وتنمية أفغانستان، وإذا كان لدى الصينيين استثمارات، فبالطبع سنضمن سلامتها“.

وفي 19 أغسطس، بعد الاستيلاء على السلطة، أكدت حركة طالبان مجددا أن دور بكين مرحب به، وتشير المجلة إلى أنه إذا أصبحت أفغانستان آمنة بما فيه الكفاية، فمن المرجح أن تكون الصين حريصة على توسيع مبادرة الحزام والطريق، التي نبذتها الحكومة الأفغانية السابقة لتجنب إغضاب واشنطن، لتشمل أفغانستان من خلال بناء طرق برية وسكك حديدية.

ومع ذلك، قالت المجلة إن الهجوم الإرهابي الذي وقع على مطار كابول، يؤكد أن الحالة على الأرض لا تزال غير مستقرة، ويحتمل أن تشكل خطرا على المواطنين الصينيين العاملين في مجال البنية التحتية أو مشاريع أخرى.

ومنذ سقوط كابول تشير التطورات إلى أن الصين وحركة طالبان قد بدأتا العلاقات بالطريقة الصحيحة، وهذا الأسبوع أكد المتحدث باسم طالبان أن الجانبان يناقشان بنشاط علاقاتهما الثنائية بما فيها المساعدات الإنسانية الصينية.

ومع ذلك، تقول المجلة إن روح التعاون هذه، قد لا تدوم إذا كانت طالبان غير صادقة بشأن وعودها، وخاصة فيما يتعلق بقطع العلاقات مع حركة تركستان الشرقية الإسلامية أو السماح بإقامة مشاريع استثمارية صينية في أفغانستان.

ومن المحتمل أن تنتظر بكين لرؤية ما إذا كان من الممكن الوثوق بطالبان، ومن المرجح أن تعتمد على إسلام أباد للحصول على نظرة ثاقبة خلف ستار القادة الأفغان الجدد، والتأثير عليهم، حيث تمتلك باكستان علاقات قوية بحركة طالبان بعد دعمها لعدة عقود.

وتقول المجلة إنه من المرجح أن تسعى الصين إلى الاستفادة من أفغانستان، بالتنسيق مع باكستان، ضد الهند، والتي برزت كمنافس إقليمي هائل للصين، واشتبكت معها عسكريا في العام الماضي.

وختمت المجلة تقريرها بالقول إنه من الضروري ألا يبدو اعتراف الصين رسميا بإدارة طالبان لأفغانستان، مفاجئا، فحتى لو كانت الصين لديها مخاوف حقيقية بشأن استعداد طالبان للوفاء بوعودها، فالمكاسب الجيوستراتيجية والاقتصادية المحتملة للعلاقات الثنائية، أكبر من أن تتجاهلها بكين، كما يمكن أن يؤدي التأخير في الاعتراف بطالبان ومنحها الشرعية التي تتوق إليها، إلى إثارة غضب الحركة، الأمر الذي قد يضر بالمصالح الأمنية لبكين، ولذلك من مصلحة بكين ترسيخ علاقاتها بطالبان.