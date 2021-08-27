"فاينانشيال تايمز": هيرات تحولت إلى مدينة أشباح منذ سيطرة طالبان

كان خلو مكاتب الخدمة المدنية من الموظفات مجرد علامة تغير الحياة في هيرات، ثالث أكبر مدينة في أفغانستان، منذ سيطرة طالبان في 12 أغسطس، كما أصبح على الموظفين الذكور العودة إلى مكاتبهم بالملابس التقليدية، مع تعليق رواتبهم، حسبما ذكرت صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ البريطانية.

مؤشر مبكر

ورأت الصحيفة أن هذه اللمحات مؤشر مبكر على كيفية حكم الجماعة المسلحة لأفغانستان بعد استيلائها على السلطة، وما إذا كانت ستلتزم بالضمانات لتكون أكثر اعتدالاً من نظام طالبان الديني القمعي الذي حكم البلاد قبل 20 عاماً.

ونقلت الصحيفة عن سكان تحدثوا إليها عبر الهاتف، إنهم يشعرون بعدم الارتياح، رغم علامات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، إذ تعيش النساء خاصة الآن في خوف، فباستثناء العاملات في القطاع الصحي، ظل معظمهن في منازلهن منذ سقوط المدينة.

ونقلت عن صحفي قُتل والده على يد طالبان هذا العام ”هيرات الآن مثل مدينة الأشباح. النساء بالكاد يتحركن في الشوارع ويجد الناس دوريات طالبان بأسلحتها مخيفة، الحدائق التي تم أنشئت في السنوات الأخيرة مهجورة الآن“.

مستقبل غامض

وأشارت الصحيفة إلى أن كل أفغانستان تواجه مستقبلاً غامضاً، إذ حذر محافظ البنك المركزي السابق من أن آفاقه المالية ”مؤلمة“، وقد أوقف البنك الدولي هذا الأسبوع تمويله للبلاد وعلق صندوق النقد الدولي الوصول إلى موارده.

وذكرت أن شائعات انتشرت حول المدينة طوال الأسبوع مفادها أن الأجور ستنخفض إلى النصف، حتى مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، فيما لم يتم إعادة فتح البنوك بالمدينة بعد ولا يوجد سوى ماكينة صرف نقدي واحدة بالمدينة التي يبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة، حتى أن أد الصحفيين قال: ”عندما تعمل، يمكنك رؤية طوابير طويلة من الناس“.

ونقلت عن أحد السكان، قوله إن الحمامات العامة ومحلات الحلاقة فتحت أبوابها رغم أن الحلاقين، يقصون الشعر فقط بقصات تراها طالبان مقبولة.

أما المدارس، فقد أعيد تشغيلها، لكن يجب على الطلاب والطالبات الذين كانوا يحضرون فصولاً مختلطة الحضور في فصول منفصلة وارتداء ملابس إسلامية، فيما لا تزال جامعة هيرات مغلقة، وهي واحدة من أعرق مؤسسات التعليم العالي في أفغانستان.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيادة طالبان حاولت في التصريحات العلنية أن تلتزم بنبرة أكثر اعتدالًا مما كانت عليه عندما حكمت أفغانستان في الفترة من 1996-2001 وفرضت تفسيراً صارماً للإسلام أدى إلى إدانة دولية لمعاملتها للنساء واستخدامها لعقوبات قاسية مثل الإعدام العلني.

ومع ذلك، وبحسب الصحيفة، يقول الناس في هيرات إنهم ما زالوا متشككين من إمكانية أن تكون طالبان أكثر تساهلاً.

غرباء

ونقلت الصحيفة عن طبيبة سُمح لها بالتنقل بحرية، قولها ”لا أعتقد أننا الوحيدون المرتبكون بشأن مستقبلنا. حتى طالبان. إنهم غرباء عن الحياة في مدينة ثقافية كبيرة مثل هيرات“، مضيفة أنه بعد الاستيلاء على المدينة مباشرة ، تمركز نحو 100 مسلح من الحركة داخل المستشفى حيث تعمل، ما جعلها ”تبدو وكأنها منطقة حرب“، رغم أن العدد تراجع منذ ذلك الحين إلى حوالي 20.

وأضافت ”عينت طالبان امرأة بغطاء إسلامي لمراقبة الموظفات والتأكد من عدم اختلاطهن بالرجال وأنهن يرتدين الحجاب الإسلامي“.

وقال مسؤول مطلع في طالبان معلقا على رغبة الشباب في الفرار من البلاد، في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، إن الشباب ”مصدر قوة“ البلاد، وحثهم على عدم المغادرة.