البنتاغون: أمريكا تسيطر بالكامل على الجزء العسكري من مطار كابول

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، في إفادة صحفية، الجمعة، إن حركة طالبان ليست مسؤولة عن أي جزء من الجانب العسكري من مطار كابول أو بواباته، والتي لاتزال تحت سيطرة الجيش الأمريكي.

يأتي تصريح المسؤول الأمريكي بعد أن أعلن مقاتلو حركة طالبان سيطرتهم على أقسام من مطار كابول، الجمعة، وفق ما أعلن متحدث باسم الحركة، وذلك مع اقتراب موعد 31 آب / أغسطس النهائي لسحب جميع الجنود الأجانب من أفغانستان.

وكتب المتحدث بلال كريمي عبر تويتر: ”اليوم، أخلى الأمريكيون ثلاثة مواقع مهمة في القسم العسكري من مطار كابول، وباتت تحت سيطرة الإمارة الإسلامية“، على حد تعبيره.

وأضاف: ”يبقى الآن قسم صغير جدا مع الأمريكيين“.

وفي ساق متصل، كان مسؤول في مستشفى قال، الجمعة، إن عدد الأفغان الذين قُتلوا في هجوم انتحاري استهدف مطار العاصمة كابول، الخميس، ارتفع إلى 79.

وأضاف أن أكثر من 120 شخصاً أصيبوا، ما زال بعضهم في المستشفى، لكن كثيرين عادوا إلى منازلهم.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، إن الهجوم لم ينفذه مهاجمان وإنما مهاجم انتحاري واحد فقط.

وكان البنتاغون أعلن، في وقت سابق، أن حصيلة الضحايا العسكريين الأمريكيين الذين سقطوا في الهجوم الانتحاري، الذي وقع الخميس عند إحدى بوابات مطار كابول، ارتفع إلى 13 قتيلا و18 جريحا.

وقال المتحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الأمريكية الكابتن بيل أوربان في بيان: ”توفي جندي أمريكي ثالث عشر متأثرا بالجروح التي أصيب بها نتيجة الهجوم على بوابة آبي“، وأضاف أن ”عدد الجرحى هو الآن 18 جريحا“.

وتسيطر حركة طالبان على الطرقات المؤدية إلى بوابات المطار، في حين يتولى عناصر من المارينز وقوات أخرى تأمين بوابات المطار وحرمه.

وتقع على هؤلاء العسكريين مسؤولية تفتيش آلاف الأشخاص يوميا، قبل السماح لهم بالوصول إلى المطار سعيا لإجلائهم من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة.

ووقع الهجوم الانتحاري، الخميس، وسط حشود تجمعت أمام أبواب مطار كابول، مما أدى إلى مقتل العشرات، وأشاع الفوضى في الجسر الجوي لنقل عشرات الآلاف من الأفغان الذين يسعون للهرب من البلاد.

وأعلن تنظيم داعش في أفغانستان مسؤوليته عن الهجوم، فيما توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بملاحقة المنفذين.

وقال بايدن، في خطاب ألقاه من البيت الأبيض، الخميس، إنه طلب إعداد خطط لـ“ضرب“ تنظيم داعش ولاية خراسان، مشيرا إلى أن التنظيم خطط لعدة عمليات ضد أمريكيين في أفغانستان.

وأضاف أن واشنطن ”لن تصفح عن منفذي الهجوم، وستلاحقهم وتجعلهم يدفعون الثمن.. سنرد بقوة ودقة”.