بايدن يتهم الصين بـ "إخفاء" معلومات حيوية عن منشأ وباء كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أن ”الصين تخفي ”معلومات حيوية“ تتعلق بمنشأ فيروس كورونا، الذي شل العالم وتسبب بوفاة نحو 4,5 مليون شخص.

وقال بايدن، في بيان: ”هناك معلومات هامة حول منشأ هذا الوباء موجودة في جمهورية الصين الشعبية، ولكن منذ البداية عمل المسؤولون الحكوميون في الصين على منع المحققين الدوليين وأعضاء مجتمع الصحة العامة العالمي من الوصول إليها“.

وأضاف: ”حتى يومنا هذا، تستمر جمهورية الصين الشعبية برفض الدعوات للشفافية وتقوم بحجب المعلومات، على الرغم من أن الخسائر الناجمة عن هذا الوباء مستمرة بالارتفاع“. ‎

وبدأ الوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 4 ملايين شخص حول العالم، في مدينة ووهان الصينية مطلع العام 2020.

وبينما كانت البلدان تعمل على احتواء انتشار كوفيد – 19، كان العلماء يحاولون معرفة مصدره.

وتوصل فريق من منظمة الصحة العالمية، الذي زار ووهان، في تقرير في وقت سابق من هذا العام، إلى أن المرض انتشر على الأرجح من حيوان يباع في السوق.

ويبدو أن التقرير يرفض احتمال تسرب الفيروس عن طريق الخطأ من معهد ووهان لعلم الفيروسات، الذي درس فيروسات كورونا في الخفافيش لأكثر من عقد.

وفي شهر مايو/أيار، أعطى بايدن الوكالات الاستخبارية الأمريكية مهلة 90 يوما لتقييم البيانات وإعداد تقرير ”يمكن أن يقربنا من استنتاج نهائي“ بشأن منشأ الفيروس.

ويقال إن ما دفع بايدن إلى اتخاذ قراره، هو المعلومات الاستخباراتية التي تفيد بأن العديد من الباحثين في مختبر ووهان تم إدخالهم إلى المستشفى في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، فضلا عن رفض الصين السماح بإجراء تحقيق شامل في نظرية المختبر.

وعلى الرغم من ذلك، قلّلت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، آفريل هينز، في يونيو/حزيران، من الآمال في التوصل إلى نتيجة، وقالت لـ ”ياهو نيوز“: ”نأمل في العثور على دليل دامغ، لكن هذا قد لا يحدث“.

ويعتقد العديد من العلماء أن الأمر قد يستغرق سنوات من البحث قبل التوصل إلى نتيجة نهائية حول منشأ وأصل الفيروس.

وقال ديفيد ريلمان، عالم الأحياء الدقيقة في جامعة ستانفورد، لصحيفة واشنطن بوست: ”لا ينبغي أن نفكر حتى في إغلاق الملف أو التراجع، بل يجب أن نضاعف الجهد“.