حزب الله: سفينة وقود إيراني ثالثة في الطريق إلى لبنان

قال الأمين العام لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران حسن نصر الله، يوم الجمعة، إنه تم الاتفاق على البدء بتحميل سفينة ثالثة بالوقود الإيراني لتخفيف النقص الحاد الذي يعاني منه لبنان.

وقال في كلمة بثها التلفزيون: ”اتفقنا على البدء بتحميل سفينة ثالثة“.

وأضاف: ”الأيام القادمة ستكذب من يشككون بالسفن القادمة بالمحروقات، والحديث سيكون واضحا عندما تصل السفينة الأولى إلى لبنان“.

وكان نصر الله قال، الأحد الماضي، إن سفنًا محمّلة بوقود إيراني ستبحر قريبًا لتخفيف أزمة الوقود في لبنان تتبعها سفن أخرى.

وقال في كلمة لمؤيديه: ”نحن لسنا بديلًا عن الدولة.. ولسنا بديلًا عن الشركات التي تستورد النفط“، وذلك دون أو يوضح كيفية دخول الشحنات للبلاد.

وحذّر خصوم الجماعة في لبنان من عواقب وخيمة لتلك الخطوة، قائلين إنها قد تؤدي إلى فرض عقوبات على البلاد التي ينهار اقتصادها منذ عامين تقريبًا.

وسيفتح وصول الوقود الإيراني فصلًا جديدًا من الأزمة المالية التي فشلت الدولة اللبنانية وأطراف الحكم، ومنها جماعة حزب الله، بعلاجها في ظل نقص الوقود الذي تسبب في اندلاع أعمال عنف.

وقالت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا: ”إن لبنان لا يحتاج إلى ناقلات إيرانية“، مشيرة إلى مجموعة من سفن الوقود قبالة الساحل بانتظار تفريغ حمولتها.

وأضافت، بعد ساعات من إعلان جماعة حزب الله عن ترتيبات لاستقبال الشحنات، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع مصر والأردن؛ للمساعدة في إيجاد حلول لاحتياجات لبنان من الوقود والطاقة.

وأعلنت الحكومة اللبنانية، في 22 أغسطس/ آب الجاري، أنها رفعت سعر البنزين 95 أوكتان بنسبة 66 %، في خفض جزئي لدعم الوقود لتخفيف حدة النقص الحاد الذي يصيب البلد بالشلل.

ورفضت كتلة حزب الله البرلمانية قرار مصرف لبنان المركزي رفع الدعم عن المحروقات، وقالت إنه يتعارض مع السياسات التي يطبقها البرلمان والحكومة.

ودعا نواب الكتلة، في بيان بعد اجتماعهم الأسبوعي في 22 الجاري، إلى توزيع بطاقات نقدية مدفوعة مسبقا على الفقراء، قبل اتخاذ أي خطوة أخرى لرفع الدعم عن أي سلع أساسية أو تقليصه.

ووافق البرلمان على البطاقات النقدية المدفوعة مسبقا في يونيو/ حزيران الماضي.