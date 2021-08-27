أنباء عن طلب حركة طالبان مساعدة قطر في تشغيل مطار كابول‎‎

نقلت قناة ”الجزيرة“ القطرية، اليوم الجمعة، عن مصدر في حركة طالبان قوله إن الحركة ستطلب مساعدة فنية من قطر في تشغيل مطار كابول.

وكانت طالبان طلبت مساعدة فنية من تركيا لإدارة المطار بعد انتهاء المهلة النهائية لانسحاب كل القوات الأجنبية من أفغانستان، يوم الثلاثاء، وهي مهلة نهائية تقول طالبان إنها تسري كذلك على القوات التركية.

وقال مسؤولان تركيان لـ“رويترز“، في وقت سابق اليوم، إن تركيا لن تساعد في إدارة المطار بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي إلا إذا وافقت طالبان على وجود أمني تركي، بعد أن صعّبت هجمات دموية خارج المطار مثل هذه المهام.

وارتفعت، الجمعة، حصيلة الهجوم الانتحاري المزدوج الذي نفّذه تنظيم داعش في مطار كابول إلى 85 قتيلاً، بينهم 13 جندياً أمريكياً.