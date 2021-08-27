أنباء عن طلب حركة طالبان مساعدة قطر في تشغيل مطار كابول‎‎

نقلت قناة ”الجزيرة“ القطرية، اليوم الجمعة، عن مصدر في حركة طالبان قوله إن الحركة ستطلب مساعدة فنية من قطر في تشغيل مطار كابول.
وكانت طالبان طلبت مساعدة فنية من تركيا لإدارة المطار بعد انتهاء المهلة النهائية لانسحاب كل القوات الأجنبية من أفغانستان، يوم الثلاثاء، وهي مهلة نهائية تقول طالبان إنها تسري كذلك على القوات التركية.
وقال مسؤولان تركيان لـ“رويترز“، في وقت سابق اليوم، إن تركيا لن تساعد في إدارة المطار بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي إلا إذا وافقت طالبان على وجود أمني تركي، بعد أن صعّبت هجمات دموية خارج المطار مثل هذه المهام.
وارتفعت، الجمعة، حصيلة الهجوم الانتحاري المزدوج الذي نفّذه تنظيم داعش في مطار كابول إلى 85 قتيلاً، بينهم 13 جندياً أمريكياً.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد، وصوته متهدج من الانفعال، بأن الولايات المتحدة ستلاحق الجناة الذين نفذوا تفجيرين عند مطار العاصمة الأفغانية كابول، وقال إنه طلب من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إعداد خطط لضرب الذين يقفون وراء تنفيذ الهجوم.
وتحدث بايدن بعد ساعات من وقوع انفجارين أسفرا عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وإصابة آخرين، في أسوأ يوم يسقط فيه قتلى وجرحى للقوات الأمريكية هناك منذ عشر سنوات.
وأعلن تنظيم داعش (ولاية خراسان) مسؤوليته عن الهجوم.
وقال بايدن، في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض: “لن نسامح ولن ننسى. وسنلاحقكم ونجعلكم تدفعون الثمن”.
وتعهد بمواصلة عمليات الإجلاء الأمريكية.
وقال بايدن: “لن يردعنا الإرهابيون ولن ندعهم يوقفون مهمتنا وسنواصل عمليات الإجلاء”.
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين أن بايدن ملتزم بهدف انسحاب القوات الأمريكية، يوم الثلاثاء، وأضافت أنه يفعل ذلك بناء على نصيحة مستشارين عسكريين قلقين من وقوع مزيد من الهجمات.
وأفادت ساكي بأن الرئيس جو بايدن يعمل على إخراج كل أمريكي يريد الخروج بحلول الموعد النهائي، مضيفة: “التزامنا تجاههم لا ينتهي”.
وقال بايدنك “لقد أمرت قادتي أيضا بوضع خطط عملياتية لضرب أصول تنظيم داعش وقيادته ومنشآته. سنرد بقوة ودقة في الوقت الذي يناسبنا والمكان الذي نختاره، وفي اللحظة التي نختارها”.