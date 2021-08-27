مستشارون لبايدن: أيام الإجلاء الباقية هي الأخطر في أفغانستان

قال البيت الأبيض بعد يوم من هجوم في كابول أودى بحياة العشرات، من بينهم 13 جنديا أمريكيا، إن مستشارين أبلغوا الرئيس جو بايدن، اليوم الجمعة، بأن الأيام القليلة المقبلة من عملية الترحيل الجارية من أفغانستان ستكون الأكثر خطورة إلى الآن.

وصدرت تلك التحذيرات في اجتماع بغرفة الطوارئ عقده بايدن مع مسؤولين في الأمن القومي والجيش ووزارة الخارجية، بعد هجوم تنظيم داعش الذي وقع في مطار العاصمة الأفغانية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في بيان، إن المستشارين أبلغوا بايدن بأن من المرجح وقوع هجوم آخر في كابول، على الرغم من أنهم وضعوا خططا لضرب متشددي تنظيم داعش ردا على الهجوم الأول.

وقالت ساكي إن القادة أبلغوا بايدن بأن لديهم الموارد التي يحتاجون إليها.

وأضافت ساكي أن ”الأيام القليلة المقبلة من المهمة ستمثل الفترة الأخطر إلى الآن“.

والقوات الأمريكية الموجودة في الميدان بأفغانستان في حالة تأهب تحسبا لمزيد من الهجمات، بينما تستمر جهود الإجلاء قبل مهلة 31 آب أغسطس للانسحاب الكامل من البلاد.

وفي سياق متصل، قال مسؤول في مستشفى لـ ”رويترز“، اليوم الجمعة، إن عدد الأفغان الذين قُتلوا في هجوم انتحاري استهدف مطار العاصمة كابول، أمس الخميس، ارتفع إلى 79.

وأضاف أن أكثر من 120 شخصاً أصيبوا، ما زال بعضهم في المستشفى، لكن كثيرين عادوا إلى منازلهم.

وأعلن تنظيم داعش في أفغانستان مسؤوليته عن الهجوم، فيما توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بملاحقة المنفذين.

من جهته، قال متحدث باسم سلاح مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) إن 10 من القتلى الأمريكيين هم من المارينز، مشيرا إلى أن هوياتهم ستبقى طي الكتمان لمدة 24 ساعة، ريثما يتم إبلاغ عائلاتهم بمقتلهم.

وتسيطر حركة طالبان على الطرقات المؤدية إلى بوابات المطار، في حين يتولى عناصر من المارينز وقوات أخرى تأمين بوابات المطار وحرمه.

وتقع على هؤلاء العسكريين مسؤولية تفتيش آلاف الأشخاص يوميا، قبل السماح لهم بالوصول إلى المطار سعيا لإجلائهم من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة.

وقال الجنرال ماكنزي إن مهمة هؤلاء العسكريين تحتم عليهم أن يكونوا على تماس مع الأشخاص الذين يفتشونهم ويدققون بأوراقهم الثبوتية.