إيراني يصفع رئيس جامعة بحضور وزير الصحة في خوزستان

تعرض مسؤول إيراني في محافظة خوزستان، اليوم الجمعة، لصفع من قبل طبيب، بحضور وزير الصحة بهرام عين اللهي، الذي يزور المحافظة الكائنة جنوب إيران.

وقالت دائرة العلاقات العامة والإعلام في جامعة مدينة الأهواز للعلوم الطبية، في بيان لها، إن ”رئيس الجامعة فرهاد أبو نجاديان تعرض للصفع (بالكف) بعد تقديمه تقريراً عن الأوضاع الصحية في محافظة خوزستان، بحضور وزير الصحة بهرام عين اللهي“.

وأوضح البيان أنه ”بعد ظهر اليوم، بالتزامن مع زيارة وزير الصحة لمحافظة خوزستان، وبعد تقديم تقرير رئيس جامعة الأهواز للعلوم الطبية للوزير بمستشفى غلستان، صفع شخص رئيس الجامعة فرهاد أبو نجاديان، بعدما قاطعه أثناء تقديم تقريره ووصفه بالكاذب“.

وأضاف البيان: ”الشخص الذي صفع رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة الأهواز هو طبيب بيطري“، موضحاً أن ”الشخص الذي أهان فرهاد أبو نجاديان قد اعتقل“.

وتشهد مدن محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية تزايداً في أعداد الإصابات والوفيات اليومية جراء تفشي فيروس كورونا.

وأعلن رضا نجاتي، المتحدث باسم مقر إدارة كورونا في خوزستان، الجمعة، أن بعض مدن الإقليم التي تشهد ارتفاعاً حاداً في الإصابات من المرجح أن تغلق الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي، في أول زيارته إلى خوزستان مع الرئيس إبراهيم رئيسي، إن ”هناك في مدينة الأهواز وحدها 3 آلاف مريض يرقدون في مستشفيات المدينة جراء الإصابة بكورونا“.

وشدد على أن ”الطريقة الوحيدة للسيطرة على فيروس كورونا هي من خلال التطعيم“، مضيفاً: ”مهما كان اللقاح الذي تقدمه وزارة الصحة، فمن الجيد ألا يبحث الناس عن علامة تجارية معينة في اللقاح“.

بدوره، دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى ضرورة توفير اللقاح بأي طريقة ممكنة؛ سواء كان إنتاج اللقاح داخليًا أو استيراده من القنوات الآمنة التي تشرف عليها وزارة الصحة، معتبراً هذه واحدة من أولويات حكومته.

وأشار رئيسي إلى ظاهرة عدم وجود أماكن وأسرة فارغة في مستشفيات خوزستان بسبب ارتفاع الإصابات، بعدما أظهرت صور وضع بعض المرضى في حدائق المستشفيات، وقال: ”وضع كورونا في محافظة خوزستان محزن جداً، ويجب زيادة الأسرة في المستشفيات“.

وتقول وزارة الصحة الإيرانية إنها قامت بتطعيم مليون و447 ألف شخص باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في محافظة خوزستان.

وفي سياق آخر، سجلت إيران خلال الـ 24 ساعة الماضية 571 حالة وفاة، مع أكثر من 36 ألف إصابة بفيروس كورونا.